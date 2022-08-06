Завезли клітки: окупанти в Маріуполі хочуть провести самосуд над українськими захисниками

росіяни не припиняють вчиняти свої звірства. На тимчасово окупованих територіях надумали здійснити самосуд над нашими захисниками.

Методи окупантів дійсно варварські та садистські. Вони для цього самосуду завозять клітки.

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Коли планують показовий "суд"

Міський голова Вадим Бойченко повідомив, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки. За його словами, діаметр арматури становить 20 міліметрів. Загарбники планують у вересні влаштувати показовий "суд" над захисниками України.



У Маріуполі готують клітки / Фото з телеграму міськради

Російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Вони продовжують множити воєнні злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу,

– сказав Бойченко.

Він звернувся до світової спільноти, ООН та Червоного Хреста, щоб організації втрутилися у ситуацію, щоб працювали правила поводження з військовими полоненими.



росіяни хочуть вчиняти звірства над нашими захисниками / Фото з телеграму міськради

Мер Маріуполя наголосив, що ми маємо зробити усе аби наші захисники повернулися до України живими та не допустити у Маріуполі другої Оленівки.

Що відбувається у Маріуполі

Працівниця Маріупольського державного університету Оксана Дерев'янко, якій вдалось вибратись на підконтрольну Україні територію, розповіла, яку пропаганду поширюють окупанти для містян. За її словами, ті робили картинку, що маріупольців нібито "врятували". А про Зеленського казали, що виїхав у Польщу.

При цьому російські вбивці перетворили Маріуполь на руїни, а тепер цинічно влаштовують там концерти. Зокрема, рок-виступ був на руїнах зруйнованого заводу "Азовсталь". Це організували для окупантів та псевдоволонтерів. Виступив один гітарист на імпровізованій сцені з ящиків на тлі руїн.

Радник міського голови Петро Андрющенко зазначав, що українці, які залишилися в Маріуполі, масово хочуть покинути окуповане росіянами місто. Однак російські загарбники створюють людям усілякі перепони.

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