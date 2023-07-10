В Україні почалось будівництво заводу з виробництва БПЛА Bayraktar
В Україні вже почали будувати завод з виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar. Він буде доволі великим.
Про те, що в Україні почали будувати завод виробництва Bayraktar, в ефірі національного телемарафону розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Про це пише 24 Канал.
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В Україні вже будують завод Bayraktar
Камишін 10 липня офіційно повідомив, що в Україні "на ділі" запустилось будування заводу Bayraktar.
Завод почав будуватися на ділі, а не тільки на меморандумі. Це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків,
– заявив він.
Коли має запрацювати завод
- У січні 2023 року посол України в Туреччині Василь Боднар сказав, що завод повинен запрацювати впродовж двох наступних років. Загалом будівництво планують завершити до 2025 року.
- Згодом стало відомо, що на будівництво заводу заплановано 95,5 мільйона доларів інвестицій. На майбутньому заводі в Україні, який побудує Baykar Defence, будуть виготовляти Bayraktar TB2, Akıncı та інших типів.
- При цьому у безпілотників будуть українські комлектуючі. До слова, компанія Baykar вже закуповує українські двигуни – безпілотний винищувач Kızılelma з нашим двигуном успішно пройшов льотні випробування.
Зазначимо також, що 29 квітня 2023 році у Туреччині Україна підписала 3 три нові угоди з турецьким виробником Baykar. Деталі Камишін тоді не розповів, проте запевнив, ці контракти дають нашій країні експортний виторг і зброю нового покоління.
Чи має Україна дозвіл на будівництво заводуВперше ЗМІ повідомили про те, що турецька компанія планує будувати завод в Україні ще у жовтні 2022 року. Проте справжнім поштовхом стала угода про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, яку Анкара та Київ підписали у лютому 2023 року.
Україна вже отримала відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 і Akıncı в Україні.