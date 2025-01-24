"Добрі" БпЛА вивели з ладу завод "Кремній Ел" у Брянську: він зупинив роботу після низки влучань

Безпілотники СБУ та ССО у ніч на 24 січня атакували завод "Кремній Ел" у Брянську. Після влучних попадань він призупинив свою роботу.

Це було одне із ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб та керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. У мережі, до слова, показали відео наслідків влучань по Брянську.

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Чим важливий для Росії "Кремній Ел"

На заводі "Кремній Ел", за даними росЗМІ, 90% продукції вироблялося саме на потреби російської армії.

Виготовляли там мікросхеми та компоненти для стратегічно важливих систем озброєння, зокрема, для ракетних комплексів "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 та С-400, "Панцир", ракет "Іскандер", для РЛС, РЕБ, БпЛА, а також бортової електроніки бойових літаків типу "МіГ" та "Су".

Однак, підприємство у ніч на 24 січня вкотре вдало атакували українські дрони. Як зазначають у Силах безпілотних систем, операцію успішно виконали оператори 14 окремого полку БпАК СБС.

Завод "Кремній" призупиняє роботу у Брянську після низки влучань цієї ночі. Він у топ-2 виробників мікроелектроніки для ракет і ППО в Росії,

– повідомив Андрій Коваленко.

Він зауважив, що це, як мінімум, третя атака на підприємство.

Після останньої атаки там пошкоджено частину виробничих приміщень.

Працівників заводу евакуювали. Традиційне повідомлення від російських пропагандистів – постраждалих нібито немає.

До слова, цієї ночі вибухи також лунали у Саратові та Енгельсі. В останньому – гучно було біля місцевої нафтобази.