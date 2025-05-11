Завод "Стріла" у Росії виведено з ладу: у мережі з'явилися супутникові знімки з наслідками

У Брянській області 4 травня був атакований завод "Стріла", який виробляв електроніку для оборонного комплексу країни-агресорки. У мережі з'явилися супутникові знімки із наслідками удару.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "КіберБорошно".

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Які наслідки атаки на завод "Стріла" на Брянщині

За даними аналітиків, внаслідок атак по ВАТ "Стріла" в населеному пункті Суземка Брянської області, підприємство було повністю виведено з ладу. Там попередньо знищені основні виробничі будівлі та складські приміщення.

Автори показали супутникові знімки, які демонструють наслідки атаки по заводу 4 травня.



Наслідки атаки по заводу "Стріла" у Брянській області 4 травня / Фото з телеграм-каналу "КіберБорошно"

У телеграм-каналі "КіберБорошно" нагадали, що завод "Стріла" тісно співпрацювало з російською державною корпорацією "Ростех", яка об'єднує численні підприємства оборонної промисловості країни-агресорки.

Продукцію заводу використовують у різних військових системах, включно з радіолокаційним обладнанням та електронними компонентами для озброєння.

До слова, раніше у Центрі протидії дезінформації також зазначали, що завод "Стріла" після атаки не зможе працювати. Внаслідок удару на підприємстві зайнялися виробничі цехи, адміністративна будівля та склад готової продукції підприємства.