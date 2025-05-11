Завод "Стріла" у Росії виведено з ладу: у мережі з'явилися супутникові знімки з наслідками
- Завод "Стріла" у Брянській області був атакований 4 травня, що призвело до повного виведення його з ладу та знищення основних виробничих будівель і складів.
- Завод тісно співпрацював з російською державною корпорацією "Ростех" і виробляв електронні компоненти для різних військових систем.
У Брянській області 4 травня був атакований завод "Стріла", який виробляв електроніку для оборонного комплексу країни-агресорки. У мережі з'явилися супутникові знімки із наслідками удару.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "КіберБорошно".
До теми Росію охопили масштабні пожежі: видовищні кадри
Які наслідки атаки на завод "Стріла" на Брянщині
За даними аналітиків, внаслідок атак по ВАТ "Стріла" в населеному пункті Суземка Брянської області, підприємство було повністю виведено з ладу. Там попередньо знищені основні виробничі будівлі та складські приміщення.
Автори показали супутникові знімки, які демонструють наслідки атаки по заводу 4 травня.
Наслідки атаки по заводу "Стріла" у Брянській області 4 травня / Фото з телеграм-каналу "КіберБорошно"
У телеграм-каналі "КіберБорошно" нагадали, що завод "Стріла" тісно співпрацювало з російською державною корпорацією "Ростех", яка об'єднує численні підприємства оборонної промисловості країни-агресорки.
Продукцію заводу використовують у різних військових системах, включно з радіолокаційним обладнанням та електронними компонентами для озброєння.
До слова, раніше у Центрі протидії дезінформації також зазначали, що завод "Стріла" після атаки не зможе працювати. Внаслідок удару на підприємстві зайнялися виробничі цехи, адміністративна будівля та склад готової продукції підприємства.