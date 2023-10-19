За 5 кілометрів від МКАД: у спальному районі Москви з'явився завод з виробництва ракет ППО

У Москві завершили будівництво заводу, який займатиметься виробництвом ракет ППО. Це підприємство розташоване у районі під назвою Некрасовка.

У Москві на території індустріального парку "Руднєво" збудували завод. Росіяни там хочуть запустити виробництво ракет протиповітряної оборони.

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Що відомо про цей завод

Московський мер Сєргєй Собянін 17 жовтня передав це підприємство концерну "Алмаз-Антей". Його гендиректор Ян Новіков заявив про плани запустити ракетне виробництво до жовтня 2024 року.

, на церемонії передачі заводу був також присутній міністр оборони країни-агресорки Сєргєй Шойгу.

Площа заводу становить 93,7 тисячі квадратних метрів. На цій території росіяни хочуть розмістити дільниці обробки, збирання та випробувань продукції.

Де саме розташоване підприємство

Завод розташований на сході Москви близько до житлових будинків. Відстань від нього до МКАД становить 5 кілометрів. Підприємство збудували за 8,5 місяців на вимогу Владіміра Путіна.

За кілька кілометрів від індустріального парку "Руднєво" розташовані 2 станції метро. А саме "Некрасовка" та "Лухмановская". У самому індустріальному парку також є полігон для випробування безпілотників площею у 100 гектарів.



Місцеположення ракетного заводу у Москві / Скриншот з Google Maps

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