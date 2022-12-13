Горить "Звєзда": у Санкт-Петербурзі чергова масштабна пожежа на великому підприємстві

У Росії знову масштабна пожежа – на цей раз зайнялась будівля заводу "Звєзда", що у Санкт-Петербурзі. На місце виїхало чимало рятувальників та вогнеборців, аби ліквідувати полум'я.

Вчора у Росії горів торговий центр, а сьогодні – цілий завод на Невському проспекті. Про це, зокрема, зазначають російські служби надзвичайних ситуацій. Схоже, що у громадян держави-терористки немає ні дня спокою – вони постійно потерпають від пожеж.

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Яка площа пожежі та чи є постраждалі

Російські державні структури повідомляють, що площа займання "Звєзди" – 200 квадратних метрів. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає. Водночас слід зауважити, що до ліквідації пожежі залучили аж 7 одиниць техніки та 35 рятувальників.

У двоповерховому будинку розміром 50 на 100 метрів горить будівля площею 200 метрів квадратних. Відомості про постраждалих на цей час не надходили,

– написали в пресслужбі російського МЧС.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників рано-вранці 13 грудня – о 06:38 за київським часом. Зазначмо, що "Звєзда" розташовується на вулиці Бабушкіна, 123.



У Росії нам намагаються врятувати "Звєзду" / Фото з ворожих ЗМІ

У Росії кожен день катастрофи

Вранці 10 грудня стало відомо, що у столиці Росії загорілась двоповерхова старовинна садиба Лопухіних, яку побудували ще наприкінці XVII століття. Під час ліквідації полум'я постраждав пожежник.

Також у ніч проти 9 грудня ранок під Москвою почався з масштабної пожежі, яка супроводжувалася вибухами газових балонів. Трапилося це у торговому центрі "Мега Хімки".

Окрім того, громадян Росії карає сама природа. Зокрема, у столиці ворожої держави через негоду все "попливло" та покрилось слизькою кригою. Місцями навіть випало понад 50% місячної норми опадів

Завод "Звєзда" засновано у 1932 році. Він займається виробництвом високооборотних дизелів потужністю від 500 до 7400 кВт для суднобудування, залізничного транспорту та малої енергетики, а також для важких суднових редукторів потужністю до 20 тисяч кВт.