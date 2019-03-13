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      Завод в історичному центрі Києва продали з аукціону за рекордну ціну: що про це відомо

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      Завод в історичному центрі Києва продали з аукціону
      Завод в історичному центрі Києва продали з аукціону / Getty images/Ілюстрація

      Державний банк "Укргазбанк" виставив на продаж через Систему електронних торгів арештованого майна ("СЕТАМ") один з корпусів легендарного заводу "Арсенал" у Києві.

      Йдеться про корпус №4 за адресою вулиця Московська, 8, але фізично він розташований вздовж Кловського узвозу – це історична частина Києва.

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      На продаж була виставлена нежитлова будівля загальною площею 37 957 метрів квадратних та земельна ділянка площею 1,36 гектара, зазначено у прес-релізі "СЕТАМ", який опинився у розпорядженні Нерухомість 24.

      Аукціон був проведений 11 березня і будівлю продали за 563 710 гривень.

      У "СЕТАМ" зауважують, що таким чином встановили черговий рекорд, продавши найдорожчий лот.

       

       

      Що цікаво, цей корпус був виставлений на продаж ще у 2017 році, проте реалізувати його без зниження ціни вдалось лише зараз.

      На фото "Укргазбанку" видно, що будівля заводу сильно занедбана, як зовні, так і всередині.

      Чим відомий завод "Арсенал"?Це один із найбільших виробників України у сфері приладобудування, зокрема оптичних приладів та оптико-електронних систем. Завод був заснований у 1764 році.

      Раніше екс-регіонал Сергій Тігіпко вперше розповів, що планує збудувати на території придбаного у Порошенка заводу "Кузня на Рибальському".

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      Теги: Аукціон Торги Новини Києва Ринок нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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