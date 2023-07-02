Бабуся підлітка, через смерть якого почались протести у Франції, просить людей зупинитись
Джерело:BFMTV
Кількома днями раніше поліцейські вбили підлітка у Франції. Це стало причиною масових заворушень, які сколихнули країну. Бабця хлопця звернулася до протестувальників.
27 червня поліцейський у Нантері вбив 17-річного Нахеля. Після цього містами Франції пройшлися погроми. Протестувальники таким чином вирішили продемонструвати своє обурення діями правоохоронців.
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Бабуся просить зупинитися
На п'ятий день заворушень бабця Нахеля звернулася до протестувальників. Вона просить їх зупинитися.
Я кажу людям, які руйнують речі: зупиніться. Не бийте вікна, не трощіть школи, не трощіть автобуси. Зупиніться, це ж мами в автобусах, це ж мами, які гуляють на вулиці,
– закликала Надя, бабуся Нахеля.
Пані Надя наголосила, що її онук мертвий. І що у її доньки Нахель був єдиним сином. І що того дня вона втратила і Нахеля, і свою доньку, адже у неї "не залишилося життя".
Водночас вона підкреслила, що злиться на двох поліцейських, котрі вдарили її внука по голові прикладами. А ще на того, хто вистрелив 17-річному підлітку прямо в серце. Бабця зазначила, що правоохоронець "міг би вистрілити в ногу, в руку".
У мене серце болить. Він забрав у мене онука. Ця людина має заплатити, як і всі інші. Ті, хто порушує закон і б'є поліцейських, також будуть покарані. Я вірю в справедливість. Я вірю в справедливість,
– наголосила вона.
Поліцейський убив підлітка у Франції: що відомо
- Нахель загинув у вівторок 27 червня поблизу станції RER, що у префектурі Нантер. Його на орендованому автомобілі затримали двоє поліцейських на мотоциклах, щоб провести перевірку.
- Один з офіцерів вистрелив хлопцеві прямісінько в груди, завдавши йому травм не сумісних з життям. Правоохоронець намагався виправдати свої дії. Мовляв, підліток відмовився підкоритися його наказам.
- Реальність же інша. Відео, яке з'явилося в мережі, повністю спростувало слова поліцейського. І цей ролик шокував як верхівку влади у країні, так і мешканців Франції. Убивство Нахеля спровокувало наймасштабніші заворушення за останні роки.
- Багато молодих людей, котрі мешкають у робітничих кварталах по всій Франції, щоночі висловлювали свій протест. Вони зривали свій гнів на правоохоронцях, органах влади, займалися грабунком, а також нищенням усього навколо.
- До слова, 38-річному поліцейському, котрий застрелив Нахеля, пред'явили звинувачення. У четвер його ув'язнили за навмисне убивство.
- Самого Нахеля поховали у суботу 1 липня. Він спочиває на кладовищі Мон-Валер'єн, що у Нантері. Проводжали його в останню путь мама, бабуся та кілька сотень небайдужих мешканців.