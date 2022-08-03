У росії залишились зв'язки, – політолог припустив, чи причетний кремль до заворушень у ПАР

лавров нещодавно здійснив турне країнами Африки, де у росії ще залишились зв'язки. Невдовзі після його поїздки туди спалахнули заворушення у ПАР.

Про це розповів 24 каналу політолог Тарас Загородній. Однак, він наголосив, що ПАР завжди більше мала відносини із Заходом, тому тут варто все ж розрізняти.

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Чи причетна росія до заворушень у ПАР

Загородній наголосив, що Південно-Африканська Республіка ще з часів СРСР ніколи не входила в сферу впливу росії.

Вона (ПАР – 24 канал) була все ж таки капіталістичною економікою, більше мала відносини із Заходом,

– зауважив політолог.

Він додав, що ПАР узагалі була достатньо розвинута як для африканського континенту.

Загородній про те, чи причетний кремль до заворушень у ПАР: дивіться відео

"росія зараз їде по старих запасах"

За словами Загороднього, російські посадовці нині відвідують ті країни, в яких вони свого часу підтримували так звані визвольні й антиколоніальні рухи. Там у росіян ще залишилися зв'язки.

росія зараз їде по старих запасах, якщо можна так сказати,

– заявив він.

Політолог зазначив, що відносини росії з цими країнами нині ґрунтуються не ідеологічних чинниках, а більше прагматично-економічних.

Загородній додав, що росія намагається консолідувати цей фронт, лякаючи африканські країни голодом. Так вона намагається отримати підтримку в ООН, вирішуючи свої питання впливу на цьому регіоні.

Поїздка лаврова до Африки: що відомо

Наприкінці липня сєргєй лавров влаштував турне по Африці з відповідною метою. Міноборони Британії розповіло, для чого очільник російського мзс туди поїхав.

сєргєй лавров відвідав Єгипет, Ефіопію, Уганду та Республіку Конго. Політолог Микола Давидюк наголосив, що просто більше ніде російських представників не хочуть приймати.

Перебуваючи у Єгипті, сєргєй лавров натякнув, що Україна має погодитися на умови росії, погрожуючи ескалацією війни. Таку заяву він зробив під час пресконференції з єгипетським колегою.

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