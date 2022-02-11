Завтра Байден і Макрон говоритимуть із Путіним

Президенти Франції та США 12 лютого проведуть переговори з Володимиром Путіним. Розмова щодо ситуації в Україні відбудеться телефоном.

Розмова Еммануеля Макрона з очільником Кремля буде про його нещодавню зустріч з Володимиром Зеленським. Дзвінок буде опівдні, повідомляє 24 канал.

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Еммануель Макрон планує поговорити телефоном з Володимиром Путіним про ситуацію навколо України в суботу опівдні,

– заявили в Єлисейському палаці.

Президент Франції на тлі загострення ситуації між Україною та Росією 8 лютого провів переговори з Володимиром Путіним у Москві. Наступного дня, 9 лютого, він зустрів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Водночас у Путіна кажуть, що йому дзвонитиме й президент США Джо Байден. На розмову очікують також 12 лютого.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що переговори ініціювала американська сторона.

Загроза російського вторгнення: останні новини

Радник президента США Джейк Салліван заявляв, що вторгнення Росії в Україну може відбутися 20 лютого. Найбільш імовірно, що Росія почне атаку з повітря. Але в Білому домі досі не впевнені, що Володимир Путін ухвалив остаточне рішення.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджував, що ризик повномасштабного вторгнення Росії в Україну зберігається. Водночас, з його слів, є ймовірність інших агресивних дій будь-якого типу. Схожі заяви звучать від Великої Британії, Німеччини та інших.

Але Росія продовжує поводитись зухвало і перекручувати ситуацію. Речниця ворожого МЗС Марія Захарова цинічно звинуватила НАТО. Мовляв, нагнітають ситуацію довкола України.

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