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24 травня, 13:57
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Завтра очікуємо продовження, – Зеленський про обмін полоненими з Росією

Софія Рожик
Основні тези
  • За 23 – 24 травня під час обміну було повернуто 697 українських полонених.
  • Третій день обміну запланований на 25 травня, згідно з повідомленням Володимира Зеленського.

Ще 307 українських захисників повернулися додому у суботу, 24 травня. Це уже другий день обміну у форматі "1000 на 1000".

Стало відомо, на коли запланований третій день обміну. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Третій день обміну має пройти 25 травня

Загалом за 23 – 24 травня повернули 697 людей. 

Завтра (25 травня – 24 Канал) очікуємо продовження,
– написав президент.

Нагадаємо, до напередодні джерела 24 Каналу повідомляли, що великий обмін триватиме декілька днів.

У суботу із російського полону звільнили воїнів ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України. 

"Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим", – додав Володимир Зеленський.

До слова, обмін 24 травня став особливим тим, що з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше. Дехто із них не був удома ще з 2022 року.