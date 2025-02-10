Завтра застосують обмеження для промисловості: чи вимикатимуть світло для населення

Укренерго 10 лютого вводить обмеження щодо електроенергії для промисловості та бізнесу. Ці обмеження діятимуть 15 годин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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В Укренерго пояснили, що обмеження потужності для бізнесу та промисловості будуть застосовуватися з 06:00 до 21:00.

Причиною цього є пошкодження енергооб'єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання,

– зазначили в компанії.

Водночас там наголосили, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах", – резюмували в Укренерго.

В компанії також закликали українців споживати електроенергію ощадливо та не вмикати кілька потужних енергоприладів одночасно.