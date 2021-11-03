Завжди розчаровуємося у кумирах: рейтинг Зеленського вже падає, але ще не обвалюється

Останні опитування сильно відрізняються між собою. Однак чинний президент таки продовжує очолювати рейтинг уподобань українців, тоді як рейтинг недовіри – Петро Порошенко.

Маємо свіжі соціологічні опитування тепер вже від "Рейтингу" Олексія Антиповича, саме на їх результати я дуже чекав. Тож давайте разом нові соцопитування аналізувати і порівнювати їх із опитуваннями від КМІСу та Центру Разумкова.

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Результати опитувань відрізняються між собою

Нагадаю, що саме нам намагалися донести КМІС та Центр Разумкова своїми соцопитуваннями. Вони нас запевняли, що рейтинги "Слуги народу" та "Європейської Солідарності" зараз вже зрівнялися і що ці 2 партії-конкурентки мають приблизно по 15% підтримки з боку українців.

Центр Разумкова нас окремо запевняв, що українці, мовляв, найбільше ненавидять вже саме Зеленського, то ж він випередив в цьому питанні усіх, навіть Петра Порошенка.



Рейтинг Зеленського поступово падає / Фото Getty images

Нас з вами запевняли, що в Зеленського все погано, тоді як в Петра Порошенка навпаки все напрочуд добре – і партія його вже випередила всіх інших конкурентів, і навіть з антирейтингом в Порошенка тепер значне покращення.

Мовляв, є тепер хтось інший, кого українці не люблять більше, аніж не люблять вони Порошенка.

Коли я розказував про такі результати соціології, я щодо цього висловив обережний сумнів, мовляв, ну не може такого бути, адже щоби такі собі покращення отримати, то Петро Порошенко як мінімум мав би щось дуже хороше українцям зробити.

Настільки значуще, щоби вони його (і його партію) знову полюбили. Але ж нічого такого протягом останніх тижнів та місяців не ставалося, не було від "ЄС" та Порошенка ані якихось гучних заяв, ані якихось гучних акцій чи ініціатив.

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Ну і в зворотний бік йдемо – ми не мали протягом останнього часу ані від Зеленського, ані від його "слуг" чогось масштабно поганого, поганого настільки, щоби цим можна було пояснити масштабне обвалення їхній рейтингів, як в цьому нас запевняв КМІС та Центр Разумкова.

От саме такі сумніві я висловив, як на мене, цілком обґрунтовані, і щоби ці мої сумніви підтвердити або ж спростувати я і запропонував дочекатися соцопитувань від когось з конкурентів КМІСу та Центра Разумкова.

Опитування "Рейтингу"

Ми дочекалися – дочекалися опитувань від соціологічної групи "Рейтинг", якій я, направду, найбільше в Україні довіряю. Чому їм, хоча би тому що на моїй пам'яті вони іще жодного разу не зашкварювалися.

Отже, ми їх дочекалися, і що ми бачимо: що якби вибори відбулися найближчими вихідними, то за Зеленського проголосував би кожен четвертий українець, тоді як за Петра Порошенка лише кожен сьомий.

Різниця між Зеленським та Порошенком становить аж 11% на користь Зеленського, відповідно, він і знову би українцям став президентом.

Рухаємось далі – до рейтингу не довіри, або ж, як його іще називають, до "антирейтингу". І от за тими опитуваннями, яким я чомусь довіряю, найбільший антирейтинг все-таки не в Зеленського (як нас намагався переконати Центр Разумкова), а у Порошенка.

Зеленському "зовсім не довіряють" 39% опитаних, тоді як Порошенкові – 54%. Відповідно, більше полови українців не довіряють Порошенкові, тоді як Зеленському – менше половини, а точніше – один з трьох українців йому зовсім не довіряє, а Порошенкові – один з двох.



Тимошенко посіла друге місце в антирейтингу / Фото 24 каналу

Більше того, Зеленський не те що не на першому місці в тому антирейтингу, а навіть і не на другому, бо на другому Юлія Тимошенко. Їй "зовсім не довіряють" 48% опитаних.

Рейтинг Зеленського падає

Підсумую – рейтинг Зеленського та його "слуг народу" дійсно падає, але не обвалюється, ну і падіння це має цілком природний характер. Це тому, що ми з вами завжди розчаровуємося у наших кумирах, ми їх спочатку до влади приводимо, а потому самі ж і починаємо їх ненавидіти – Віктор Ющенко чи той таки Петро Порошенко не дадуть мені в цьому збрехати.

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Відповідно, те саме цілком ймовірно очікує і на Володимира Зеленського. Прискіпливий читач тут може мені зараз закинути, мовляв, як так, що ти наче хвилину тому про Зеленського розказував, що українці його люблять і готові навіть знову в президенти переобрати, а тепер от кажеш, що рейтинг його все одно обвалюється.

Так от, дивіться, у жодному разі не було в мене наміру Зеленського чи його "слуг народу" якось там захищати – я лише поділився своїми припущеннями, що приписане їм катастрофічне падіння рейтингу не відповідає дійсності.

Мені здалося, що то була замовна соціологія і що нашою думкою в такий спосіб пробують маніпулювати. А я не люблю ані коли мною маніпулюють, ані коли маніпулюють моїми читачами.

Минулого тижня я поділився своїми сумнівами щодо цього, сьогодні я отримав тому підтвердження, що мої сумніви таки мали певну рацію. Відповідно, я вам про це і розказав.

Але чи брати вам мої слова до відома, чи довіряти мені і моїм аргументам – то це вже цілком ваша особиста справа, моя ж робота ділитися з вами якомога ширшим поглядом на усю політичну картину в цілому, замість того, щоби через свої політичні уподобання концентруватися на її окремих пазликах, адже картина світу дійсно може вийти спотвореною.

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КМІС оприлюднив ще один рейтинг

Ну і на останок теми, так знаєте – завершальний штрих – КМІС несподівано іще один партійний рейтинг оприлюднив. Чому несподівано, бо попередній був лише минулого тижня, і це досить нетипово, адже дуже дорого робити їх щотижня.

Минулого тижня КМІС нас запевняв, що на першому місці перебуває "Європейська Солідарність", але тепер от в новому своєму рейтингу КМІС розміщує "ЄС" Порошенка вже аж на четвертому місці, і на перше місце повертає "Слугу народу" Зеленського.



За даними КМІСу Порошенко більше не очолює рейтинг / Фото Getty images

То ж я, чесно кажучи, трохи заплутався – то якому з цих двох рейтингів від КМІСу я маю вірити? Чи я маю повірити, що вподобання українців протягом тижня здатні так от кардинально змінитися?