Держсекретар США Ентоні Блінкен зробив заяву про те, що в інтересах США, щоб Росія була процвітаючою країною. Також він наголосив, що Вашингтон виступає за будь-яку мирну ініціативу, яка змусить Росію сісти за стіл перемовин.

У такий спосіб США показують росіянам, що попередження можуть нарешті закінчитися. Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – російський публіцист та опозиційний політик.

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На чиєму боці насправді США

Андрій Піонтковський наголосив, що одночасно із заявою Ентоні Блінкена США прийняли низку рішень щодо постачання озброєння на користь Україні. Американці нарешті відступили від власних табу на постачання українській стороні винищувачі та далекобійних ракет.

Цілком ймовірно, що у такий спосіб США дають останнє попередження Росії відступити від своїх намірів.

Блінкен – найбільший друг України всередині американської адміністрації,

– переконаний він.

На його думку, наразі Заходом ширяться й інші дискурси, які стосуються ставлення до ударів України по території Росії. Наприклад, Блінкен заявив про свою чітку позицію, згідно із якою українська сторона має повне право використовувати всю зброю так, як вона вважає за потрібне для своєї оборони проти агресії Росії.

Як доказ абсурдності обговорення доцільності ударів по країні-агресорці Піонтковський додав про ранкові удари Росії по Києву. Розмови про законність чи незаконність ударів мають бути припинені.

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