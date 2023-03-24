Медведєв прямо погрожує НАТО: якою має бути відповідь Альянсу

Путінський блазень Дмітрій Мєдвєдєв знову погрожує ракетами. Цього разу він почав розповідати, що Росія може запустити гіперзвукову ракету "Онікс" по Міжнародному кримінальному суду в Гаазі. А згодом ще почав лякати ракетами по Бундестагу в Німеччині.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, до цих погроз однозначно потрібно ставитися серйозно. Дмітрій Мєдвєдєв, як деколи говорять, занадто любить алкоголь, але все одно він – високопоставлений російський політик.

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Він – державний політик. І саме так на Заході ставляться до його заяв. В Єврокомісії вже відповіли, що вони зможуть захистити суд в Гаазі. Чому вони так сказали? Бо Гаага на території ЄС. І не тільки. Але й на території НАТО,

– зазначив Шейтельман.

Не треба до цього ставитися з гумором

Як наголосив Шейтельман, свого часу окупанти також погрожували Україні ракетними ударами та війною. І це дійсно сталося – 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна війна. Тому потрібно дуже жорстко реагувати на такі заяви.

Свого часу, коли Росія лише починала свій ядерний шантаж, на Заході дуже різко на все відреагували. Велика Британія заявила, що завдасть аналогічний удар у відповідь без консультації з НАТО. А США грозилися знищити Чорноморський флот Росії, а потім зробити й інші важливі кроки.

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Шейтельман переконаний – Росії потрібно ще раз наголосити, що у випадку удару по території НАТО її військові потужності будуть знищені. Також в Альянсі мають розробити план знищення фрегата "Адмірал Горшков", звідки можуть запустити гіперзвукові ракети "Онікс".

Абсурдні заяви Мєдвєдєва: коротко