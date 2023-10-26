Терпіння не безмежне: за якої умови ЄС почне серйозно реагувати на одіозні заяви Орбана

Віктор Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС із окупацією СРСР. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель сказав, що ніхто не зобов'язує цю країну бути членом Європейського Союзу.

Та в ЄС реагуватимуть серйозно на заяви Орбана тоді, коли відкриється уся правда про корумпованість прем'єра Угорщини. Про це 24 Каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що також мовиться про оточення Віктора Орбана.

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"Гроші роблять свою справу. Якщо угорці продовжують обирати таких політиків, які підривають єдність ЄС, тоді мають бути прямі рішення", – сказав Фейгін.

Спочатку це можуть бути санкції проти Орбана та його оточення, а потім – дії щодо Угорщини. Російський правозахисник вважає, що Боррель правильно сказав, що цю країну ніхто не тримає в ЄС.

Як це можна порівняти з СРСР? Ті, хто хотів звідти вийти, туди танки приїжджали. Британія вийшла (з ЄС – 24 Канал) шляхом бюлетеня. Які танки, які літаки туди прилетіли?

– обурився Марк Фейгін.

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Гроші в кишеню

В Європейському Союзі рішення ухвалюють консолідовано. Тому заважати його роботі дуже легко.

"Одна справа, чого ви так себе поводите. "От, ми такі євроскептики. Вважаємо, що нам не треба Україна, ми її не пустимо. А з іншого боку ми за це отримали гроші в кишеню", – зазначив російський правозахисник.

Водночас Угорщина із задоволенням бере участь у програмах Європейського Союзу та користується грошима західних податкоплатників. І це, вважає Фейгін, виглядає дивно.

Терпіння лусне

Усі країни ЄС, переконаний російський правозахисник, тримаються в умовах війни разом завдяки Брюсселю. Кожна країна може дозволити собі сепаративні речі – зокрема, мати відносини з Москвою та торгувати з нею, попри обмеження. А ЄС – цього робити не може.

"Напевно, терпіння лусне. Якщо не так, то по-іншому. Угорщині запропонують залишити ЄС, якщо угорці продовжуватимуть", – наголосив Марк Фейгін.

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