Папа Римський знову почав розповідати про "білий прапор", спонукаючи Україну до капітуляції. Аналогічну ідею просуває і Китай з Туреччиною.

Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що Папа Римський є цілком обізнаною людиною. Розвідка Ватикану має величезну кількість джерел, тому той прекрасно розуміє, що відбувається.

Дивіться також "Корисні ідіоти" на службі Кремля: як діє розгалужена мережа російської пропаганди в Європі

Чому все відбувається так синхронно

Як нагадав Осипенко, ці країни вже неодноразово примушували Україну до переговорів з країною-агресоркою. Тут можна згадати так звану "мирну ініціативу" Китаю, де максимально нечітко було вказані кроки з "мирного врегулювання" ситуації.

Згодом цю ідею почали підтримувати, як не дивно, представники БРІКС. Спершу ПАР, а потім Бразилія висловилися за так звані "перемовини". Папа Римський теж регулярно закликав припинити "конфлікт", ігноруючи те, що Росія сама напала.

Не дивно, що це все знову з'явилося. Україна перебуває у слабкій позиції. Москва знову створила передумови, аби штовхати, щоб ми сіли за стіл переговорів і капітулювали. Не дивно, що паралельно активізувався китайський Лі Хуей; пролунала турецька пропозиція; була заява Папи. Мир в обмін на території. Це все – елементи одної картини,

– сказав Осипенко.

Останні заяви щодо "переговорів": коротко