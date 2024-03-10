Треба боротися, – президент Латвії відреагував на слова Папи про "білий прапор"

Нещодавно Папа Франциск заявив, що Україна має проявити "сміливість білого прапора" у цій війні. Президент Латвії Едгардс Рінкевичс різко відреагував на такі слова.

Він наголосив, що потрібно боротися зі злом – тобто Росією, а не капітулювати. Зазначимо, що скандальна заява понтифіка прозвучала в інтерв'ю швейцарському мовнику ще у лютому, але поширювати у публічному просторі її почали лише 9 березня.

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Реакція на слова понтифіка

У соцмережі Х Едгардс Рінкевичс опублікував пост у відповідь на недавню скандальну заяву Папи Римського про мир в Україні. У своєму дописі Рінкевичс наголосив на тому, що "не можна капітулювати перед злом".

Мій вислів недільного ранку: не можна капітулювати перед лицем зла, треба боротися з ним і перемогти його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало,

– зазначив латвійський лідер.

Пояснення слів Франциска

Одразу після розголосу у Ватикані спробували пояснити, що ж Папа Римський мав на увазі своєю заявою. Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні зазначив, що нібито Франциск лише підхопив вираз журналістки про "білий прапор".

За його словами, понтифік хотів акцентувати саме на "припиненні військових дій" і"перемир'ї, досягнутому за допомогою сміливості переговорів". Як пояснив речник, мова про капітуляцію не йшла – лише про перемовини.

Він додав, що Папа Франциск висловлює, так би мовити "глибоку прихильність до змученого українського народу".

В інтерв'ю Папа Франциск зазначив, що Україні потрібно мати сміливість визнати свою поразку та сісти за стіл переговорів з Росією. Він переконував, що діалог потрібно вести вчасно, бо "найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність білого прапора".