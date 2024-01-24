Свідомо бреше про ситуацію в Києві, – політолог про цинічну заяву Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив чергову цинічну заяву про війну в Україні. На тлі масованої ракетної атаки по Києву словацький політик заявив, що у столиці нібито "абсолютно нормальне життя".

Найпростіший та найефективніший спосіб змінити думку Фіцо – привезти його в Київ. Про це 24 Каналу сказав політолог Володимир Фесенко. Зазначимо, що слова прем'єр-міністра Словаччини пролунали напередодні його першої зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем в Ужгороді.

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"Якщо Фіцо вважає, що в Києві все спокійно, то нехай приїжджає, якщо не злякається. Його треба привезти на місце трагедій, аби він подивився, що сталося з будинками після російських обстрілів", – мовив Фесенко.

Уряд змінюється, а народ залишається

Як зауважив політолог, свого часу трагедія в Бучі дуже сильно вплинули на європейських політиків. До речі, це сприяло рішенню Євросоюзу про надання Україні статусу кандидата в члена до ЄС.

Не тільки тому, що було співчуття українцям й усвідомлення, що нам треба допомогти, але було ще й розуміння, що Україна вистояла проти російської навали. Ми продемонстрували свою спроможність в захисті нашої країни, а відповідно можемо бути ефективною країною в Євросоюзі,

– додав Фесенко.

Раніше Німеччина й Франція були лідерами серед скептиків щодо євроатлантичної інтеграції України, проте зараз у них інакша позиція. На жаль, нині є Віктор Орбан й Роберт Фіцо.

Позиція Фіцо цинічна. Я думаю, що він свідомо бреше про реальну ситуацію в Києві. Прем'єр Словаччини заплющує очі. Він не хоче нічого бачити й знати про злочинну війну Росії проти України. Треба нагадувати в різний спосіб, тому потрібні переговори,

– наголосив політолог.

За його словами, українці завжди мають пам'ятати, що уряди змінюються, а угорці та словаки – наші сусідні та дружні народи.

"Я думаю, що через певний час ситуація може помінятися і в Угорщині, й в Словаччині. Для нас головне робити нашу роботу й просувати наші інтереси", – підсумував Фесенко.

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