Не зрозумів, що насправді сказав, – Яковенко назвав прихований зміст заяви Путіна щодо Гітлера

Владімір Путін в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив, що Польща буцімто "сама винна" у тому, що на неї напала фашистська Німеччина. Також президент Росії сказав, що хоч Гітлера давно і немає, але його справа "живе".

Та Путін просто розслабився у "теплій ванній", яку йому приготував Такер Карлсон. Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що американський журналіст вглядався та провокував диктатора на відвертість. До слова, Путін сказав, що Друга світова війна почалася з Польщі, адже вона "була незговірливою".

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"Коли постійно згадується Друга світова і Путін каже про те, що "ми зараз воюємо – це продовження Другої світової", він же не може не розуміти, що у цьому випадку Гітлер – це він", – наголосив Яковенко.

Російський опозиційний журналіст додав, що президент країни-агресорки так само напав на Україну вночі, як Адольф Гітлер напав на СРСР. Саме тому Путін ставить себе на місце Гітлера та виправдовує його.

За словами російського диктатора, поляки нібито "провокували Німеччину", тому, мовляв, у фюрера "не було іншого виходу" як напасти.

Таким же способом, такими ж аргументами він захищає себе. Він просто не зрозумів, що сказав. Це все напряму кримінальний кодекс Росії – заперечення фактів, які є у Нюрнберзькому трибуналі, виправдання нацизму,

– зауважив Ігор Яковенко.

Російський опозиційний журналіст додав, що Карлсон понад 2 години говорив з воєнним злочинцем і при цьому не спитав у Путіна про те, як він ставиться до того, що його оголосив у розшук МКС за незаконне перевезення та депортацію українських дітей. Також він не спитав про Бучу, Маріуполь та про те, навіщо президент Росії убиває людей.

"Надзвичайна подія"

За словами Яковенка, жодного президента в Росії навіть не зустрічали так, як американського журналіста Такера Карлсона. Так про його візит одне з російських пропагандистських видань оприлюднило щонайменше 5 новин на головній сторінці.

Це просування Путіна у Сполучених Штатах Америки. Це намагання пояснити американцям, що насправді ця агресія є "вимушеною". Чим він і займався 2 години,

– додав російський опозиційний журналіст.

На його думку, також тут мовиться про просування Дональда Трампа. Такер Карлсон – саме його людина. До слова, у листопаді експрезидент США припустив, що він візьме американського журналіста до себе у віце-президенти.

"Якщо професійний брехун, створювач фейків Такер Карлсон стає віце-президентом у Трампа, усі покрови, захисна одежа злетіла б і Трамп залишився б у всій огидній наготі", – зауважив Ігор Яковенко.

Він вважає, що інтерв'ю розраховане на аудиторію, яка не може аналізувати, зіставляти інформацію та не знає історії. Мовляв, це орієнтація на популістів. Це якраз аудиторія Такера Карлсона та Владіміра Путіна.

"Бенефіціари – Путін, Такер Карлсон і Трамп", – наголосив російський опозиційний журналіст.

Реакції на інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону