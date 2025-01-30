Він отримає "відповідь": Путін заявив, що захопить Україну за 1 – 2 місяці

Диктатор Владімір Путін знову розповідає маячню, що захопив би Україну за 1 – 2 місяці. Але це у тому випадку, якщо наша держава перестане отримувати військову допомогу від країн Заходу. Він дуже цього хоче.

На цю тему в ефірі 24 Каналу розмовляли з військовим експертом Андрієм Крамаровим. За його словами, Україна працює над виробництвом власної зброї. Зрозуміло, що це масштабний та тривалий процес. Відповідь Путіну на такі цинічні заяви регулярно прилітає по російських військових об'єктах. І ще неодноразово прилетить.

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Росія теж сильно залежна від Заходу

Як наголосив Крамаров, диктатор забуває, що Росія багато в чому залежна від продажу власної нафти. Також вони дістають значну кількість запчастин до власної зброї саме від країн Заходу. Якщо обірвати ці поставки – то можливості окупантів сильно скорочуються.

Якщо не купувати у росіян природні ресурси; ввести реальні санкції, які не можна буде обійти, то вони так активно воювати не зможуть,

– сказав Крамаров.

Україна з усіх сил працює над зміцненням Збройних Сил України. Було б чудово, якби та ж Європа значно активніше розвивала власний військово-промисловий комплекс. З початку повномасштабного вторгнення вони багато чим допомогли Україні. Але є відчуття, що це можна було б робити ще краще.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор дав інтерв'ю своїм пропагандистам. З нього видно, що Путін боїться піти на мир та знову спробує затягнути бойові дії. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Трамп здатен змусити Путіна до миру.