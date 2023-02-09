Україну просять встати на коліна, – ОПУ про виступ лідера Pink Floyd в ООН

Засновник гурту Pink Floyd Роджер Вотерс повторив свої цинічні заяви щодо війни в Україні під час засідання Радбезу ООН. Виступити там його запросила країна-агресорка. За його словами, Росію буцімто спровокували розпочати агресію проти нашої держави.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу про дивну ситуацію, коли співавтор фантастичного альбому Pink Floyd, говорить про диктатуру і тоталітаризм, посідає проросійську позицію, а російська пропаганда його активно використовує.

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Дивна позиція

Він згадав, що час від часу Вотерс висловлюється з приводу війни в Україні і демонструє досить дивну позицію: мовляв, давайте буквально зараз припинимо вогонь, підпишемо якесь тимчасове перемир’я і у такий спосіб зафіксуємо те, що хоче Росія.

По суті Вотерс говорить, що Україна має стати на коліна, капітулювати, позбутися свого суверенітету і закрити очі на те, що в неї окупували частку територій. Також перестати звинувачувати Росію у воєнних злочинах і забути про десятки тисяч цивільних зумисно вбитих росіянами,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Він вважає дивним, що Вотерсу жодних наслідків після усього, що він сказав, не буде.

Концепції мирного врегулювання з минулого

На його думку, лідер Pink Floyd транслює концепції мирного врегулювання з минулого.

Політична складова демократичного світу чітко зафіксувала: не можна коштом України щось пропонувати Росії. Адже це відтерміновано, але знищить українську державність,

– підкреслив він.

Подоляк пояснив, що як тільки ми зафіксуємось на новій лінії розмежування, то ми загинемо не за 3 дні, а за 3 роки.

"Хто буде вкладати гроші в країну, яка перебуває в перманентному стані війни? Чому в Україну – зокрема в Дніпро, Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон – мають повертатися люди з дітьми, якщо вони будуть розуміти, що там в будь-який момент може знову початися увесь жах війни? Це ж нонсенс!" – наголосив він.

Радник голови Офісу Президента України відзначив, що тоді українці будуть інтегрувати в європейські спільноти. І у нас буде набагато менше людей, які захочуть бути громадянами України.

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Компромісний сценарій – неприйнятний

Він припускає, що у випадку сценарію, який пропонує лідер Pink Floyd, Росія буде вважати себе переможцем і всі реваншистські настрої будуть масштабуватися, бо росіяни були принижені. Країна-агресорка зробить апгрейд своєї армії, набере новий мобілізований контингент, кине трошки грошей, щоб зібрати зброю в Північній Кореї, Ірані чи в себе відкрити виробництво.

Також Росія збільшить навантаження на терористичні угрупування, щоб вони шокували світ потужними терористичними актами. Поширить хаос на Близькому Сході, у Північній і Північно-східній Африці, Латинській Америці. Отримає можливість впливати на суспільні думки європейських країн та провокувати їх,

– спрогнозував він.

За його словами, у разі такого розвитку подій, Росія в певний момент ухвалить рішення дійти до Дніпра, до Києва і знищити українську державність не тільки фактично, але і юридично.

"Світоглядно вже всі розуміють, як ця війна має закінчитись і чому неприйнятним є будь-які компромісний сценарій, тому що це буде перемога Росії. Саме тому Президент України Володимир Зеленський сьогодні опікується забезпеченням наших військових можливостей і домовляється про пришвидшення і збільшення обсягу зброї, яка нам необхідна", – резюмував Михайло Подоляк.

Що сказав Роджер Вотерс