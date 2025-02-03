Не сигнал Києву, й навіть не Кремлю: для чого Рубіо заговорив про наслідки війни для України

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна відкинула Україну на 100 років назад, енергетика зруйнована, а українці виїжджають за кордон і можуть не повернутися. Його звернення спрямоване не на Київ і навіть не на Кремль.

Імовірно, таким чином Рубіо намагається підготувати американців до тривалої підтримки України. Щоб потім, як припустила в етері 24 Каналу політологиня-американістка Олександра Філіппенко, у них не виникало претензій до адміністрації Дональда Трампа.

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Слова Рубіо спрямовані на американців

Американістка припустила, що держсекретар США Марко Рубіо обережно готує американців до того, що і надалі потрібно буде допомагати Україні. Допомога може торкатися відновлення української держави, зокрема інфраструктури.

Це підготовка, щоб американці не дивувалися і не пред'являли адміністрації Дональда Трампа його слова про те, що він закінчить війну й Америка витрачатиме гроші лише на себе,

– зауважила Філіппенко.

Якщо адміністрація експрезидента США Джо Байдена намагалася показати допомогу як свою перемогу. Нинішня команда, навпаки, дещо похмуро описує ситуацію. Вони прагнуть підготувати виборців Трампа до того, що допомога Україні може продовжуватися довгий час.

Скажуть, що ситуація дуже складна. Інфраструктура зруйнована. Рубіо ж каже, що "через агресію Росії, Путін напав, російська армія все це зробила". Відповідно потрібно досягти миру, який би не був порушений через короткий час,

– пояснила Олександра Філіппенко.

Рубіо, можливо, хотів занурити американське суспільство в те, що відбувається в Україні. Оскільки не всі слідкували за подіями, які відбувалися з 2014 року, та не розуміють, що Росія напала не вперше. Тому держсекретар США і заявляє, що війна відкинула Україну на 100 років назад, щоб не виникало запитань, чому США продовжуватимуть її підтримувати.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський запросив державного секретаря США Марко Рубіо відвідати Україну. З його слів, лише так можна побачити наслідки російської агресії.