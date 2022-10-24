Запрошуємо місії ООН та МАГАТЕ: Резніков пояснив, чому заява Шойгу про "брудну бомбу" є маячнею

Сєргєй Шойгу видав абсурдну та небезпечну брехню про "брудну бомбу". Олексій Резніков у відповідь запросив місії ООН і МАГАТЕ в Україну та закликав світ відповісти на ядерний шантаж Росії.

Міністр оборони України наголосив, що українські захисники та захисниці щодня звільняють рідну землю від російського бруду. Тому сама лише думка про "брудну бомбу" є огидною.

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Резніков запросив в Україну моніторингові місії ООН та МАГАТЕ, а також наголосив, що українська сторона вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму.

Необхідні жорсткі превентивні кроки

Резніков зауважив, що своєю заявою про "брудну бомбу" Росія офіційно проілюструвала прислів'я "на злодієві шапка горить".

Брехня щодо "брудної бомби", яку начебто готується застосувати Україна, – це елемент вже звичної кремлівської тактики. Коли російські злочинці намагаються превентивно звинуватити у своєму злочині жертву агресії. Брудний ядерний шантаж є приводом для жорстких превентивних кроків,

– заявив міністр оборони.

Росія після 24 лютого відкрито погрожує застосуванням ядерної зброї. Зокрема, країна-окупантка навесні свідомо провокувала катастрофу на ЧАЕС, а наразі шантажує світ катастрофою на ЗАЕС. Окрім того, російські ракети створюють загрозу для інших АЕС.

Україна – надзвичайно відповідальна у питаннях ядерної безпеки

Резніков наголосив, що Україна є надзвичайно відповідальною у питаннях ядерної безпеки. Для МАГАТЕ відкриті усі ядерні об'єкти. Відповіддю на цинічну брехню Росії має бути посилення тиску на терористичний режим у Росії та збільшення допомоги Україні.

Окрім того, Резніков зауважив, що хоче дещо сказати не як міністр, а як громадянин. Він наголосив, що українці завжди мали особливе ставлення до землі. Звільнити українську землю від російського бруду – навіть не військова, а ментальна потреба.

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"Тому навіть теоретично уявити, ніби Україна здатна вдіяти щось, що може спричинити тривале забруднення нашої землі, неможливо. Це нонсенс", – наголосив міністр оборони.

Резніков подзвонив іноземним колегам

Вже зранку Резніков встиг провести телефонні розмови з міністрами оборони Франції, Великої Британії та Туреччини.

Колеги повідомили мені про свої переговори з мінфіном Росії. Я відповів на всі звинувачення російського фейку. Це акт ядерного шантажу Росії. Хочу повторити: Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії,

– наголосив урядовець.

Крім того, в очільника Міноборони України запланована розмова з американським колегою Ллойдом Остіном.

Кулеба провів термінову розмову з Блінкеном

Дмитро Кулеба 23 жовтня провів розмову з Ентоні Блінкеном. Темою розмови стала російська брехня про "брудну бомбу". Кулеба наголосив, що вони з Блінкеном погодилися: російська дезінформаційна кампанія може бути спрямована, аби створити привід для операції під чужим прапором.

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