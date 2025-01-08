Відбувається щось дивне: чому Трамп так хоче взяти під контроль Канаду і Гренландію

Упродовж останніх тижнів новообраний президент США Дональд Трамп та його прихильник Ілон Маск продукують значну кількість дивних претензій до Канади, Гренландії, Великої Британії і т.д. І насправді питань тут більше, ніж відповідей.

Про це 24 Каналу розповів політолог Максим Несвітайлов, прокоментувавши заяви Трампа про Канаду. Відбуваються дивні події і складно спрогнозувати, що саме робитиме Трамп, коли таки почнеться його каденція.

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Про що свідчать такі заяви

За словами Несвітайлова, лунали припущення, що це такі собі дещо невдалі жарти. Усе дійсно можна було б так сприймати, якби вони не повторювали такі дивні заяви раз за разом.

Буквально нещодавно Маск дозволив собі нахабно познущатися з прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який збирається у відставку. Паралельно він втручається у внутрішні справи Великої Британії та Німеччини.

Трамп постійно розповідає, що Канада має стати 51 штатом США. Усе дійшло до того, що він не відкинув застосування військової сили, щоб взяти під контроль Гренландію та Панамський канал. При цьому жорстких заяв проти Китаю та Росії немає.

Де взагалі тиск на Китай, який є дійсно загрозливим? Де якісь меседжі, що США не віддадуть Тайвань; що Індо-Тихоокеанський регіон є сферою інтересів США? Де погрози Путіну та Росії, щоб вони таки сіли за переговори? Немає нічого. Маск втручається у вибори в Німеччині, наїжджає на прем'єра Великої Британії. Трамп тисне на Данію та Панаму. Відбувається щось дивне,

– сказав Несвітайлов.

Така нахабна риторика здатна відштовхнути від Сполучених Штатів ключових союзників. І в Європі, і в Канаді можуть просто почати розвертатися в бік Китаю, який не дозволяє собі так нахабно поводитися.

Додамо, що в Данії негативно відреагували на ідею Трампа купити Гренландію. У Панамі також засудили заяви Трампа про Панамський канал.