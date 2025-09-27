В етері 24 Каналу історик, дипломат та колишній народний депутат Роман Безсмертний сказав, що ж могло вплинути на позицію Трампа та як може змінитися у майбутньому. До слова, для Володимира Зеленського такі слова стали "сюрпризом".

Що не так із заявою Трампа?

На думку дипломата, заява про повернення Україною окупованих територій – це експромт, який став наслідком діалогу з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Я б рекомендував фахівцям дещо спокійно сприймати цю інформацію, бо за декілька годин прокинеться Дональд Трамп і почнеться нова пісня. Ймовірно, ця заява мала фактологічно-емоційний характер і була реалізована за принципом "хто останній говорив, того думку я й приймаю",

– мовив Безсмертний.

Тож залежно від того, хто після цього спілкувався з Дональдом Трампом і які думки заніс йому у голову, скоро стане зрозуміло.

Однак тут важливо зазначити, що речі, про які говорив Кіт Келлог під час ялтинсько-європейської стратегії, очевидно, що проявляються. Спецпредставник Трампа сказав, що відпрацювання системи взаємодії і спілкування Володимира Зеленського та Дональда Трампа відіграє ключову роль, а технологічне забезпечення спиратиметься на секретаря РНБО з українського боку і державного секретаря з американського боку.

Якщо поінформованість Дональда Трампа, адміністрації, Держдепу, Конгресу залишиться, де Україна буде мати пріоритет і доступ до Трампа, то взаємовідносини між політиками поліпшуватимуться, але це не означає, що це призведе до зміни політики Сполучених Штатів щодо України і Європи,

– додав дипломат.

Втім, відносини Зеленський – Трамп й технологічної частини Умеров – Рубіо будуть удосконалюватися і поліпшуватися. Попри це, система допомоги працюватиме за нинішньою схемою. Трамп, не справившись із ситуацією, яка стосується припинення війни, він очевидно обрав тактику заробляння на війні, що цілком закономірно для такої фігури.

