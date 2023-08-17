Принципове питання для Путіна: чому з'явилася ідея про "компроміс" України задля вступу в НАТО

Нещодавно посадовець НАТО Стіан Єнссен заявив, що Україна має відмовитися від частини своїх територій, які окупувала Росія, щоб вступити в Альянс. Ці слова відображають позицію певної частини представників західної еліти, які "втомилися від війни".

Політолог Володимир Фесенко озвучив 24 Каналу думку, що Росії теж така ідея не сподобається. Хоч окупанти змогли тимчасово окупувати деякі території України, але не допустити вступ України до НАТО – принципове питання для кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

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"Ця ідея відображає настрої частини представників західних еліт, які втомилися від війни, не бачать подальшої перспективи. Вони вважають, що виникла військова рівновага, що це навряд чи зміниться, що треба думати зараз не про постачання зброї для України, а про "компроміс", щоб завершити війну", – зауважив він.

Подібні ідеї, але з іншим формулюванням

Фесенко зазначив, що подібні ідеї звучали і раніше, але вони були не так сформульовані. До прикладу, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україну можна прийняти до Альянсу, якщо не будуть звільнені всі тимчасово окуповані території. Не мовилось про поступки частиною територій для Росії.

Це не контраргумент, що Україна не може вступити до НАТО, якщо окупована частина території. Такий сценарій може розглядатися. Але не може мовитись про те, що ми маємо дати згоду на визнання частини наших територій російськими,

– наголосив політолог.

Колишній Державний секретар США Генрі Кіссінджер вважає, що варто прийняти Україну до НАТО. Однак, на його думку, 5 стаття Альянсу не повинна розповсюджуватись на тимчасово окуповані території.

"До цього можна ставитись по-різному, але тут теж не мовиться про згоду на російський статус окупованих територій. Це важливо. Але є певні настрої, на жаль, їх треба враховувати. Дуже важливо демонструвати нашу принципову позицію", – наголосив Фесенко.

Фесенко про заяву Єнссена: дивіться відео

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