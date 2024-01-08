"Думає, що вхопив Бога за бороду": як хайпує Ілон Маск
Ілон Маск вже неодноразово дивував цинічними та навіть абсурдними заявами про Україну та війну. Ймовірно, до таких висновків він приходить не випадково, а через вплив інших людей.
Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, навівши, як приклад, слова Маска про те, що жителі Сходу нібито надають перевагу Росії, а також про анексію Криму, яку він назвав "виправленням помилки Хрущова". Останній твіт про півострів, напевно, був написаний після спілкування з Владіміром Путіним.
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Чому Ілон Маск так висловлюється про Україну
За словами політтехнолога, всі нісенітниці, які озвучує бізнесмен, йому надиктовують. Відтак можна припустити, що є певне кремлівське оточення, яке має вплив.
Також ЗМІ пишуть, що Ілон Маск вживає наркотичні речовини. Одного разу він навіть продемонстрував це у прямому ефірі. Проте такий факт сильно вплинув на акції його компанії.
Треба розуміти, якщо ти маєш компанію лідерського типу й відповідаєш за гроші інвесторів, то не можна так легковажно до всього ставитись. Але Маск думає, що спіймав Бога за бороду, тому періодично робить такі заяви,
– підкреслив Тизенгаузен.
Ймовірно, бізнесмен просто хайпує на темах, які є важливими та які викличуть гостру реакцію у людей. Також варто відзначити, що Ілон Маск не лише висловлював антиукраїнську позицію на словах, але й підтверджував це своїми діями. Можна згадати скандал щодо ймовірного відключення Starlink.
"З іншого боку Маску треба подякувати, бо на початку війни його Starlink дійсно врятував життя бійців і напевно робить це досі. Він неоднозначна фігура, але в такому випадку краще просто не "лізти" туди, в чому ти не маєш розуміння", – наголосив Тизенгаузен.
Скандальні заяви Ілона Маска про Україну
- Мільярдер і засновник компанії "SpaceX" заявив, що Володимиру Зеленському нібито треба особисто зустрітися й домовлятися з Путіним про припинення війни. За словами Ілона Маска, не варто "відправляти на смерть цвіт української нації". Разом з тим бізнесмен поспівчував окупантам, які начебто просто змушені бути на передовій.
- Ще раніше Маск назвав українського президента "м'ясником" та протиставив йому Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який цінує людей. Ці наративи перегукувалися з фейками, які розповсюджував Кремль про нібито розкол між Зеленським і Залужним. Відтак можна припустити російське походження риторики американського бізнесмена.
- Також мільярдер переконаний, що світ нібито рухається до третьої світової війни, тому Заходу треба переглянути стосунки з Росією. Щобільше він закликав нормалізувати діалог з країною-агресоркою.