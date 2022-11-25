Путін вустами Пєскова й Лукашенка нарешті назвав цілі війни, – Піонтковський

Росія і представники західних еліт, яких раніше підозрювали у симпатіях до Кремля, скоригували свою риторику щодо України. Якщо путінська вертикаль розкрила всі карти й відкрито говорить про геноцид українців, то на Заході відмовляються від наративів про переговори.

З початку агресії Росія чи не вперше змогла через Лукашенка і Пєскова чітко сформулювати завдання війни проти України. Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу Подоляк гостро відповів на погрозу Лукашенка про "повне знищення України"

Погрози геноцидом

Експерт зазначив, що станом на сьогодні світ вже перейшов на інший рівень розуміння путінської проблеми та його агресії проти України.

Вустами двох негідників – Пєскова та Лукашенка Путін нарешті чітко сформулював завдання та цілі своєї війни. Він заявив наступне: "Або український народ погоджується на знищення української держави, і тоді ми припиняємо їхні страждання, або український народ знищується",

– пояснив публіцист.

За його словами, ніколи раніше "з такою граничною ясністю" путінське завдання у війні не формулювалося.

"Ці страшні слова Лукашенко сказав, перебуваючи фізично за кілька метрів від Путіна – у кулуарах саміту ОДКБ у Єревані, який, до речі, теж закінчився ганебним провалом для Путіна та всієї цієї організації", – додав Піонтковський.

На його думку, ця інформаційна "новина" поставить увесь цивілізований світ перед "останнім вибором".

"Світ збирається байдуже спостерігати над свідомим знищенням цілого народу? Востаннє таку "мету" ставив Гітлер при знищенні єврейського народу на Ванзейській конференції у січні 1942 року, на якій ухвалили таке рішення. До речі, кругла дата – 80 років. Але як світ відреагує на путінсько-лукашенківську Єреванську конференцію щодо знищення українського народу?", – підкреслив оглядач.

Ванзейська конференція Нарада п'ятнадцяти високопосадовців уряду нацистської Німеччини та органів СС, що відбулася 20 січня 1942 року в берлінському районі Ванзе на віллі Марльє. На Ванзейській конференції визначили шляхи та засоби "остаточного розв'язання єврейського питання" – програми геноциду єврейського населення Європи ("Холокосту").

Що означають заяви Лукашенка і Пєскова про Україну: дивіться відео

Зміна риторики "путінферштеєрів"

Аналітик вказав, що при всьому скептицизмі, нещодавнє засідання Ради безпеки ООН щодо терористичних атак Росії не було марним, позаяк на ньому російський представник зізнався, що Кремль свідомо вирішив знищувати енергетичну інфраструктуру України й реакція на це була "навіть дещо несподіваною".

Зрозуміло, що сказали представники США, але на мене справила враження, і для мене це як запорука нової поведінки Заходу – реакція двох людей, яких ми записували з вами ще вчора в такі собі "путінферштеєри", які відчайдушно домагалися від України та Зеленського того ж, чого домагається Путін – капітуляції. Це Макрон та Папа Франциск,

– наголосив політолог.

Він констатував, що зміна риторики кардинальна і дещо навіть невластива для них.

"Макрон сказав, що те, що відбувається – це воєнний злочин, який не може залишитися безкарним. Це нові слова Макрона на адресу Путіна. А Папа Франциск пішов далі. Він порівняв цей злочин путінського режиму із Голодомором, влаштованим проти України сталінським режимом у 1930-х роках", – резюмував Піонтковський.

Читайте також Чого боїться Кремль та навіщо Захід дає Путіну надію: пояснення аналітика

Вас також може зацікавити – чого не очікували Путін і Лукашенко на саміті країн ОДКБ: дивіться відео

Скандальні заяви про "знищення українців": що відомо