Путін – відмінний гравець у покер: як Макрон переграв очільника Кремля

Еммануель Макрон заявив про можливість введення західних військ до України. Та це – блискучий геополітичний крок очільника Франції.

Таку думку 24 Каналу висловив ветеран війни Росії з Україною Євген Дикий, зауваживши, що Макрон несподівано виявився єдиним західним лідером, хто знайшов правильну мову, якою треба говорити з Путіним. Тим часом російський диктатор увесь час лякає Європу прямим конфліктом між Росією та НАТО. До слова, французький лідер заговорив про відправлення військ НАТО до України ще у лютому.

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Утім самі ж росіяни найбільше бояться такого конфлікту. Вони занадто добре знають, що залишиться від їхньої армії при прямому конфлікті з Альянсом.

"Але треба віддати належне Путіну. Він вміє блефувати. Він дуже гарний гравець у покер. Він навіть при дуже поганій грі вміє робити кам'яне обличчя й блефувати", – сказав Дикий.

А Захід увесь час на цей блеф вівся. Президент Франції перший це викрив і відповів диктатору, піднявши ставки.

Каже: "Окей, ти тут нас лякаєш прямим зіткненням. То, по-перше, ми до цього готові, а по-друге, ми для цього не будемо чекати, поки ти нападеш на Польщу чи Балтію. А ми тут вже якраз навпаки роздумуємо, може наші війська в Україну тобі назустріч направити",

– додав ветеран війни Росії з Україною.

Дуже важливий момент у тому, що Еммануель Макрон – лідер ядерної країни. Адже це повністю нівелює ключовий аргумент Росії, що у разі чого у неї є ядерна зброя. Однак, вона є й у Франції.

"Саме лідер ядерної європейської країни фактично відповів Путіну його мовою. І в Росії почалась просто істерика. Це блискучий політичний хід. Але з практичного погляду я б зараз не очікував, що в реальності це може зараз відбутись", – сказав Євген Дикий.

Заяви французького лідера про відправлення військ