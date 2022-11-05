Сигнал для Заходу, – Шейтельман пояснив, яка ціль заяв Медвєдєва

Експрезидент Росії Дмітрій Медвєдєв є частиною кремлівської антизахідної інформаційної стратегії. Його використовують для досягнення конкретної мети, яка вигідна Владіміру Путіну.

Для пересічних росіян голослівні заяви Медвєдєва нічого не означають, позаяк його риторика спрямована на "західного споживача". Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Пропагандистська маріонетка

Експерт зазначив, що Медведєв через свої маразматичні заяви виконує певні функції для Кремля. Водночас його офіційна посада "дуже непублічна", що підходить під його особливу "словесну діяльність".

"Якщо запитати зараз росіян, яку посаду обіймає Медведєв, то переважна більшість не зможуть відповісти. Що таке заступник голови Ради безпеки? Це все, що він офіційно має. Він багато говорив, поки був президентом, прем'єром, але з того часу, поки він заступник голови Ради безпеки, він взагалі ніхто", – пояснив політтехнолог.

За його словами, Медведєв "регулярно виступає" і розповідає про нові подробиці того, як Росія почне ядерну війну і яким способом.

Все тому, що Медведєв – найкорисніший спікер у комунікації із Заходом. Тобто його заяви більше націлені на Захід, а не на Росію, позаяк він виступає "лякалкою". Наприклад, Кремль доручає йому періодично щось "ляпнути", щоб показати, що Путін – "найважливіший і найнормальніший" серед "карликів і цирку виродків,

– підкреслив Шейтельман.

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На його думку, Дмітрій Медведєв у цьому випадку є президентом "цирку виродків", який виступає з новими ідіотичними заявами.

"Я впевнений, що його телеграм-канал перекладають англійською мовою і розсилають у всі ЗМІ. У цьому й мета – він прямо розмовляє із Заходом такою мовою. Росіяни всього цього не зрозуміють, оскільки така мова їм чужа, як і сам Медведєв. Для росіян цікаві Пригожин і Путін. Вони рідні та зрозумілі, які розмовляють зрозумілою мовою", – вважає оглядач.

Він переконаний, що Медведєв для Кремля є інструментом у стратегії "вибілювання" Путіна.

"Заходу погані слова говорив не Путін, а саме "негідник Медведєв". Та і для Заходу Медведєв важливий тому, що в США "містер президент" – це звернення до будь-якого колишнього президента. Тож, відповідно, Медведєв для них – колишній президент. Це цілеспрямована політика та частина "гри" Кремля", – резюмував Шейтельман.

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