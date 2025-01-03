Політтехнолог сказав, як в ЄС нейтралізують "друзів Путіна"

Прем'єр-міністри Угорщини Віктор Орбан та Словаччини Роберт Фіцо роблять різні проросійські заяви та виступають проти домопоги Україні. Однак це не заважає Євросоюзу приймати рішення щодо санкцій проти Росії та підтримки нашої держави.

Не було вкрай важливих питань щодо України, які Орбану та Фіцо вдалося заблокувати. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"В ЄС розбираються з Орбаном та Фіцо"

Михайло Шейтельман зазначив, що усі пакети санкцій проти Росії були одноголосно прийняті членами Євросоюзу. Так само в ЄС проголосували за виділення кредиту Україні у розмірі 50 мільярдів доларів.

У вирішальні моменти, коли є якась критична точка, коли потрібно прийняти рішення, проголосувати, зі Словаччиною та Угорщиною розбираються "старші товариші" по Євросоюзу. В ЄС при прийнятті рішення насамперед враховується думка великих країн, а інших вмовляють поодинці,

– підкреслив він.

Ще не було направду важливих рішень, які Угорщині та Словаччині вдалося заблокувати. Європейський Союз розуміє, як працювати з Орбаном та Фіцо. Вони часто сіють паніку своїми заявами щодо війни в Україні, однак не варто перебільшувати їхній вплив, вважає політтехнолог.

"Вони намагаються працювати на Росію, називаючи себе європейськими лідерами. Але про них усі усе знають. Тут нема ніяких секретів", – додав Шейтельман.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року закінчується контракт щодо транзиту російського газу через територію України. Український лідер Володимир Зеленський зазначив, що Україна не даватиме можливостей Росії надалі заробляти на передачі газу іншим країнам. У відповідь Роберт Фіцо заявив, що може зупинити резервне постачання електроенергії Україні.

Нещодавно Віктор Орбан заявив, що війна в Україні закінчиться уже у 2025 році. За його словами, для цього є два варіанти розвитку подій: мирні переговори або знищення одної зі сторін. Також прем'єр-міністр Угорщини розкритикував західну допомогу Україні.