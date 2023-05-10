Не хочуть гинути з іншими росіянами: Пригожин стелить соломку перед виходом з Бахмута

Кілька днів поспіль глава вагнерівців Євгєній Пригожин роздається жалібним плачами про нестачу боєприпасів на Бахмутському напрямку. І хоч міноборони пообіцяли йому збільшити постачання, однак виявилося, що мовиться про 10% від того, що просив сам Пригожин.

"Кухар Путіна" і за сумісністю "відважний вояка" уже зараз починає обдумувати медійну стратегію, як виправдатися після того, що недобитки його найманців вийдуть з Бахмута і не загинуть разом з іншими військовими частинами Росії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Цікаво ПВК "Вагнера" може розвернутися в бік "загороджувальних загонів": чи підуть вагнерівці на Москву

Світан повідомив, що Пригожину на Бахмутському напрямку дають стільки ресурсів, скільки потрібно давати на лінійну частину війська. А вже те, як використовувати цю норму, вирішують командири при безпосередньому зіткненні. Пригожин в атаках участі не бере, тому ретранслює лише заяви так званих командирів.

Стелить соломку

За словами полковника ЗСУ в запасі, Пригожин просто намагається відбілитися за невиконання завдання по захопленню Бахмута до 9 травня. Боєприпасів на лінії зіткнення завжди не вистачає, однак не до такої міри, як про це говорить Пригожин.

Стелить соломку для того, щоб було не так боляче падати з того Олімпу, на який він сам себе підняв з допомогою медійних ресурсів,

– додав мовець.

Він переконаний, що так Пригожин підготовлює напрямки відступу, і для цього теза про не достатню кількість снарядів підходить найкраще.

Світан сказав, що стоїть за заявами Пригожина: дивитися відео

Пригожин готується до виходу

Кілька днів тому Пригожин кричав, що вагнерівці будуть відходити 10 травня з позицій в Бахмуті через брак снарядів. 10 травня він заявив, що його найманці протримаються там ще кілька днів, далі будуть вирішувати.

Світан наголосив, що подібні дії ні до чого не призведуть, не змінять ситуацію на фронті. Надто багато уваги зараз прикуто до 1% військових Росії.

Понад рік тому пригожинці з Попасної вийшли в сторону Бахмута. Цілий рік ішли 30 кілометрів. Вже можна було пішки туди і назад кілька разів сходити,

– зауважив військовий експерт.

У той час, як 1% російських військових топче і ніяк не дотопче таку мізерну відстань, інші росіяни встигли зайти і вийти з Київської, Харківської, Херсонської областей тощо.

В Бахмутському капкані вдесятеро більше перебуває російських лінійних частин і саме вони потраплять під роздачу, зауважив військовий. Якщо потрібно буде виходити, пригожинці вийдуть, адже вони штурмовики і мають механізм виходу з міста.

Зараз вже починається медійний меседж. Бо відповісти, чому вони не загинули в Бахмуті разом з російськими частинами – для цього і потрібно буде щось вигадати і зараз вони намагаються вигадати саме таке виправдання,

– резюмував Світан.

Чи зможуть вагнерівці покинути Бахмут