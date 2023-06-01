Пригожин – керований хаос на службі у Путіна, – політолог пояснив місію ватажка "Вагнера"

Очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин на фоні війни Росії проти Україні зробив заяву. Він закликав російську владу оголосити у Росії загальну мобілізацію.

Євгєній Пригожин уникає критики у бік російського диктатора Владіміра Путіна. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний.

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Роль Пригожина у Росії

Олег Лісний зауважив, що у Росії немає громадянського суспільства. Якби воно було, то нею не керували б такі недолугі люди. Навіть ліберали, які живуть за межами країни-агресорки, не є представниками дієвої опозиції.

"Більшість із них – агентура ФСБ, яка поширює вигідні для російського режиму меседжі й отруює мізки українців", – переконаний він.

Тож на громадськість намагається впливати Євгєній Пригожин, який звертається до народу так, що вони сприймають його слова як літературну російську мову. Втім, у промові він називає прізвища та посади, уникаючи критики самого Владіміра Путіна.

Він є керованим хаосом на службі у Путіна поки що, а там буде видно, як будуть розвиватися події, – пояснив він.

Ймовірно, що Пригожин виконує роль каталізатора невдоволення простих росіян й може надалі стати одним із ключових гравців шахової партії, під час якої буде розігруватися не історія після Путіна, а історія після Росії.

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