Втікає від швидкої поразки: Жорін викрив Пригожина на очевидній брехні

Вагнерівці зіграли важливу роль під час наступу окупантів в Бахмуті. ПВК "Вагнера" була двигуном ворожих сил, і цей ресурс російське командування жодним чином не шкодувало.

Про це 24 Каналу розповів майор 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін. Він спростував заяви Євгенія Пригожина про втечу окремих бригад російської регулярної армії з Бахмуту, також як і намір ватажка ПВК "Вагнера" відвести "на відпочинок" своїх бойовиків.

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Окупанти несуть поразку

Жорін зауважив, що за останній тиждень під час просування ЗСУ в полон потрапили: представники 72-ї та 57-ї бригад російської армії, мобілізовані з "ЛНР", добровольці з Росії, представники формування "Шторм Z" і зокрема вагнерівці. Всі вони перебували на позиціях і воювали проти українських сил.

І всіх їх ми вибивали з цих позицій і просувались вперед,

– наголосив майор.

Максим Жорін прокоментував заяви Пригожина щодо ситуації в Бахмуті: дивіться відео

Проти ЗСУ в Бахмуті стоять не тільки регулярні частини російської армії, а зокрема ПВК "Вагнера". І всі вони зараз несуть поразку.

Саме тому Пригожин хотів заявити, що вони вагнерівці "все захопили в Бахмуті" і їм час звідти зніматись. Адже він розуміє, що найближчим часом в місті ворогу буде надзвичайно складно.

"Пригожин розуміє неминучість поразки на Бахмутському напрямку, і йому дуже хочеться якомога швидше звідси втекти. Тоді поразку отримають не вагнерівці, а російська армія", – підкреслив військовослужбовець.

Більше про ситуацію на Бахмутському напрямку

За повідомленням заступниця міністра оборони Ганни Маляр, ворог стягує на Бахмутський напрямок свої сили. Адже його мета – вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Тому найзапекліші бої тривають в Мар'їнці, Авдіївці та на Бахмутському напрямку.

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий наголосив, що станом на 22 травня українські сили утримують позиції в південно-західній частині Бахмута. А також проводять, коли мають можливість і немає загрози втрат, контрнаступальні дії на флангах.

Він зауважив, що наразі у ЗСУ немає переваги в особовому складі, техніці, кількості снарядів в порівнянні з ворогом. Саме тому будь-які військові операції в Бахмуті проводяться дуже виважено та обачно.