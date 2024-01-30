У Кремля був план: чому з Угорщини і Румунії звучать заяви про поділ України
Ультраправі політики Угорщини та Румунії заявляли про те, що, якщо Україна впаде, хочуть "анексувати її території". Та це – сценарій Кремля.
Про це 24 Каналу заявив політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що протягом 10 років Москва працювала над тим, аби зруйнувати солідарність ЄС. Кремль застосовував різні методи.
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"Один з методів був – сирійська війна. Плюс перевороти в Африці, де вони сформували потоки біженців в Європу. Щоби Європа захлинулася ними. Так і сталося, вони там не змогли поділити квоти", – сказав Осипенко.
Кремль готувався
До того ж Росія розгортала свої пропагандистські інструменти – запускала у Європі російські медіа. Тобто так країна-агресорка підготувала ґрунт для приходу крайніх лівих та крайніх правих.
Це довготривала стратегія Кремля – зсередини змінити порядок денний Європейського Союзу, збільшити рейтинги крайніх правих, крайніх лівих,
– наголосив політолог-міжнародник.
Завдання максимум для Кремля – завести їх у Європарламент. А також, аби прем'єр Угорщини Віктор Орбан долучився до консерваторів й очолив рух країніх правих і країніх лівих.
"Тобто сказав: "Ні, нам не потрібна війна, нумо будувати єдину систему безпеки, будемо жити в мирі. Припиняємо війну". Він може очолити взагалі рух в Європарламенті й змінити порядок денний зсередини. От його стратегічна мета", – сказав Руслан Осипенко.
Кремль до повномасштабної війни проти України мав свій план. Російські пропагандисти пропонували розділити Україну і хотіли забрати собі Лівобережжя. А інші країни, мовляв, якщо мають претензії, можуть "забрати землі собі". Такий план Росія оголошувала відкрито.
"Нічого не змінилося. Вони діють в стратегічному плані саме для реалізації цієї мети", – наголосив політолог-міжнародник.
Цинічні заяви політиків Угорщини та Румунії
- Ласло Тороцкоі – лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank – заявив, що партія заявить про претензії на Закарпаття, якщо Україна "втратить державність". Він додав, що його партія виступає за припинення війни в Україні та врегулювання за допомогою переговорів.
- На заяву угорського політика відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він заявив, що ультраправі політики Угорщини "обламають зуби" з мріями про повернення Закарпаття.
- Подібні заяви лунали й у Румунії. Так лідер ультраправої партії "Альянс за союз Румунії" Клаудіу Тарзіу заявив, що хоче "анексувати деякі території України". Також, за його словами, він готовий пожертвувати членством Румунії в НАТО. Тарзіу додав, що готовий шукати шляхи, аби відновити відносини з Росією.