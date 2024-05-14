У Росії кричать, що "війна надовго": чого вони намагаються домогтися

Російські пропагандисти звідусіль кричать, що Росія готова воювати з Україною ще дуже довго і до останнього. Однак зміни, які впроваджує Владімір Путін, свідчать зовсім про інше – у Кремлі щось відбувається.

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що на міжнародній арені росіяни завжди нагнітають ситуацію, показуючи начебто вони нічого і нікого не бояться. Насправді ж це не так, і те, що Путін їде в Китай для того, аби Сі Цзіньпін "благословив" його президентство доводить це.

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"У Росії кричать, що "війна надовго" тоді, коли там хочуть перемовин", – сказав Давидюк.

Що вказує на проблеми у Кремлі

На думку політолога, Путін зараз у хиткій позиції, а те, що пропагандисти голосно заявляють, що війна триватиме доки захоче Росія – блеф.

Путін поїде в Китай і намагатиметься там запропонувати спільний з Пекіном план перемир'я, який має стати альтернативою українській формулі миру. Він робитиме не публічну ставку на перемовини за участю Китаю,

– зауважив Микола Давидюк.

Диктатор намагається показати, що з його правлінням все гаразд, але помітно, що є внутрішні проблеми. Путін усунув Ніколая Патрушева через страх, що той зосереджує у своїх руках більше влади, ніж решта прокремлівських політиків.

Патрушев точно не з тих, хто пробачить таке звільнення. Тому у Путіна не все добре. А ті пригноблені народи, які є в Росії, в якийсь момент побачать його слабкість і захочуть боротися за свою незалежність. Тому хай вони (російські пропагандисти – 24 канал) не переживають – війна в них буде до кінця і не тільки з Україною,

– наголосив політолог.

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