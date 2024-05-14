У Росії кричать, що "війна надовго": чого вони намагаються домогтися
Російські пропагандисти звідусіль кричать, що Росія готова воювати з Україною ще дуже довго і до останнього. Однак зміни, які впроваджує Владімір Путін, свідчать зовсім про інше – у Кремлі щось відбувається.
Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що на міжнародній арені росіяни завжди нагнітають ситуацію, показуючи начебто вони нічого і нікого не бояться. Насправді ж це не так, і те, що Путін їде в Китай для того, аби Сі Цзіньпін "благословив" його президентство доводить це.
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"У Росії кричать, що "війна надовго" тоді, коли там хочуть перемовин", – сказав Давидюк.
Що вказує на проблеми у Кремлі
На думку політолога, Путін зараз у хиткій позиції, а те, що пропагандисти голосно заявляють, що війна триватиме доки захоче Росія – блеф.
Путін поїде в Китай і намагатиметься там запропонувати спільний з Пекіном план перемир'я, який має стати альтернативою українській формулі миру. Він робитиме не публічну ставку на перемовини за участю Китаю,
– зауважив Микола Давидюк.
Диктатор намагається показати, що з його правлінням все гаразд, але помітно, що є внутрішні проблеми. Путін усунув Ніколая Патрушева через страх, що той зосереджує у своїх руках більше влади, ніж решта прокремлівських політиків.
Патрушев точно не з тих, хто пробачить таке звільнення. Тому у Путіна не все добре. А ті пригноблені народи, які є в Росії, в якийсь момент побачать його слабкість і захочуть боротися за свою незалежність. Тому хай вони (російські пропагандисти – 24 канал) не переживають – війна в них буде до кінця і не тільки з Україною,
– наголосив політолог.
Зміни у політиці Путіна: останні новини
- Владімір Путін призначив Сєргєя Шойгу на нову посаду секретаря ради безпеки, перед цим вона належала Ніколаю Патрушеву. Ця інформація була оприлюднена у Росії 12 травня. Патрушев протягом 16 років був на цій посаді, починаючи з 12 травня 2008 року.
- У Європейському Союзі вважають, що зміни в російському уряді не поміняють характер путінського режиму та не припинять війну в Україні. Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс висловив таку думку, виступаючи у Брюсселі. Він також зауважив, що країни ЄС повинні продовжувати підтримувати Україну, оскільки Путін не відмовився від агресивної імперіалістичної політики.
- Андрєй Бєлоусов взяв на себе обов'язки міністра оборони Росії, замінивши Сєргєя Шойгу. Під час засідання він висловив свої пріоритети, про що повідомили прокремлівські ЗМІ. Зокрема, наступник Шойгу стверджував, що готовий навіть пожертвувати життям для виконання своїх обов'язків.