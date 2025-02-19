Росія здатна "дуже швидко знищити українські міста, включно з Києвом", – Трамп

Американська та російська делегації провели переговори у Саудівській Аравії. Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив, що Росія має можливість "дуже швидко знищити українські міста".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію президента США Дональда Трампа.

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Що Трамп казав про війну в Україні

Дональд Трамп на пресконференції заявив, що Росія має можливість "дуже швидко знищити українські міста на 100%, включно з Києвом", але "просто не хоче цього робити".

До слова, після зустрічі в Ер-Ріяді Дональд Трамп видав низку двозначних заяв щодо війни. Зокрема, президент США запевнив, що війну в Україні можна було б вирішити без територіальних втрат і ще декілька років тому.

Також він підтримав проведення виборів в Україні, наголосивши, що Володимир Зеленський нібито має низьку підтримку серед українців. За словами Трампа, нинішній президент має всього 4% підтримки серед виборців, адже "в Україні давно не було виборів". Такі заяви дивним чином збігаються з офіційною риторикою Кремля, який відмовляється вести переговори з Зеленським, мовляв, той є "нелегітимним".