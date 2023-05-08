"І їжу готує, і зеків вербує": чому Пригожину дозволяють відкрито лаяти керівництво Росії
Попри те, що у Росії встановився диктаторський режим та зовсім відсутня свобода слова, власник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин відкрито облаює керівництво країни-агресорки. Саме такі персонажі потрібні диктаторам, які втрачають свій вплив.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний політтехнолог Ростислав Мурзагулов. За його словами, диктатори перед падінням їхнього режиму не хочуть спілкуватись із "нормальними" людьми.
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Путіну потрібні такі персонажі
Мурзагулов зауважив, що саме коли падає режим, з’являються такі персонажі, як Пригожин. Російський диктатор втрачає свій вплив та розуміння реальності, яка навколо нього.
"Хочете, щоб я приготував їжу? Приготую. Набрати зеків та відправити їх вбивати людей, які ні в чому не винні? Будь ласка. Хочете в Африку чи Україну? Та куди завгодно", – ось такі люди потрібні Путіну,
– сказав він.
Політтехнолог підкреслив, що з "нормальними" людьми диктатори, які старіють та втрачають владу, спілкуватись не хочуть, бо бояться неприємних запитань.
Пригожин облаяв керівництво Росії
- Очільник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин знову висловив невдоволення діями російського міноборони та генштабу. Він зняв відео на фоні кількох десятків ліквідованих найманців, яких знищили ЗСУ в боях за Бахмут.
- Пригожин плакався, що у його найманців снарядний голод на рівні 70%. Він заявив, що вагнерівці помирають за те, щоб російські чиновники "жирували у своїх кабінетах з червоним деревом".
- 5 травня Пригожин заявив, що 10 травня він нібито виведе вагнерівців з Бахмута через "боєприпасний голод". Експерти, аналітики та західні ЗМІ закликають не вірити Пригожину.
- Згодом ватажок найманців сказав, що вагнерівці таки залишаються, оскільки керівництво Росії обіцяло надати боєприпаси.
- Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов прокоментував заяви Пригожина. Він сказав, що глава вагнерівців уже зараз готує собі ґрунт для виправдання у невдачах.