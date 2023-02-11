Є різні Путіни, цей злякався, – політолог про зміну риторики диктатора

За рік повномасштабного вторгнення російської армії в Україну Владімір Путін суттєво змінився. Останнім часом з промов російського диктатора зникла войовнича бравада.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Зокрема, очільник Кремля постійно змінює цілі війни в Україні та виступає у різних настроях.

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За словами Давидюка, якщо вірити у конспірологічну версію про існування двійників Путіна, то складається враження, що якийсь з молодших "клонів" диктатора захопив владу у Росії та керує всіма процесами.

"Путін злякався і не знає, куди ховатися"

Політолог нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії промови Путіна були твердими й агресивними. Зараз же виступи російського диктатора виглядають дуже дивно.

Реально є різні Путіни. Йдеться не про зовнішність, а про риторику. Цей Путін злякався. Він не знає, що робити і куди ховатися,

– сказав Давидюк.

Він додав, що останні промови очільника Кремля вказують на те, що він зрозумів усю безвихідність становища, у якому опинився. Хоча Путін і намагається затягнути війну в Україні, войовничого пафосу у його заявах вже немає.

"Росія починала війну з тезою "ми вас з'їмо за 2 – 3 дні", а зараз маніпулює тим, що, мовляв, Захід буде робити з ядерними боєголовками, коли Росія розвалиться. Бравада Путіна спустилася на тисячу рівнів", – наголосив політолог.

Микола Давидюк розповів про зміну риторики Путіна: дивіться відео

Київ має запропонувати Заходу сценарій майбутнього без Росії

Давидюк вважає, що зараз Україна має запропонувати Заходу формулу, як саме потрібно поставити Росію на місце.

Потрібно узгодити, яким саме чином можна одягнути на Путіна гамівну сорочку. Однак для початку треба з'ясувати, чи дійсно Захід хоче розвалу Росії,

– зазначив політолог.

За його словами, деякі західні країни бояться цього процесу, оскільки остерігаються ядерної зброї. Або їх не влаштовує те, що вони не зможуть купувати газ і нафту "з однієї каси".

"Україні потрібно запропонувати Заходу альтернативне майбутнє без Росії", – сказав Давидюк.

Глобальні геополітичні ігри

Він додав, що якщо країни Заходу прагнуть завершити війну без розвалу Росії, то потрібно вводити у цей процес нову складову. За словами політолога, Росія за допомогою війни в Україні намагається відстояти свою позицію у протистоянні з Заходом.

Україна зацікавлена виключно у виводі російських військ з нашої території. Якщо глобальні ігри нам допоможуть, то ми будемо грати. Але розв'язувати глобальні питання нашим коштом ми не дозволимо. І буферною зоною для Путіна ми точно не будемо,

– наголосив Давидюк.

Він додав, що Росія може сама стати буферною зоною, наприклад, для з'ясування стосунків між Європою та Китаєм. Однак, за словами політолога, Україну такі процеси не цікавлять.

Дивна поведінка Путіна: коротко