Путін просив Лукашенка погрожувати Україні, – журналіст із Білорусі

Коли Лукашенко заявляв про "повне знищення" України у разі продовження опору, він так намагався змусити українську сторону піти на поступки чи погодитися на мирні перемовини. Та фактично передав слова Путіна.

Про це 24 каналу розповів журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський. На його думку, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко своїми заявами не показував, що він готовий до знищення України чи що він готовий брати участь у бойових діях на боці Росії.

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Лукашенко передав слова Путіна

Журналіст вважає, що слова Лукашенка – це заклик Києву, щоб той погодився на умови, які висуває Москва.

Думаю, що це не його особисті слова. Це слова, які його попросив сказати чи передав Володимир Путін. Це фактично позиція Володимира Путіна,

– впевнений Калиновський.

Водночас Лукашенко порівняв нинішню ситуацію із Другою світовою війною, після якої у всіх "зарубцювалися рани". Калиновський вважає, що цим висловлюванням Лукашенко показав своє бачення і розуміння відповідальності за все, що коїться нині в Україні.

Європарламент зробив резолюцію щодо Білорусі

Калиновський додав, що Європарламент зробив резолюцію і закликав засудити Лукашенка разом із Путіним як винного за співучасть у воєнній агресії проти України.

Водночас, на думку журналіста, самі білоруси прагнуть миру.

"Білоруси хочуть, щоб був мир в Україні, щоб не відбувалося те страшне, що відбувається. Є трохи людей, які вимушені працювати так, як їм про це вказує влада, як їм підказують з Росії, але пересічні білоруси хочуть миру і тим більше не хочуть участі білоруської армії у цій агресії", – сказав журналіст.

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