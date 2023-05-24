Зайшли на 42 квадратні кілометри, – російські добровольці про успіхи й роль українців в операції
РДК та легіон "Свобода Росії" оголосили про звільнення регіонів країни-агресорки від кремлівського режиму. Це була незалежна від України операція.
Варто зауважити, що речник ГУР МО Андрій Юсов також спростовував кремлівські звинувачення України в операції РДК та легіону "Свобода Росії". За його словами, росіяни проводять цю операцію, аби створити "смугу безпеки" для захисту цивільних українців, повідомляє 24 Канал.
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Російські добровольці розповіли, чи брали українці участь в операції
Командир РДК Денис з позивним "Вайт Рекс" розповів, що до кордону добровольців координували українські військові, а за межами нашої держави росіяни просили друзів допомогти в плануванні. Адже вони можуть лише так підтримати цю місію.
Українські військові нас надихали, бажали нам удачі, ми зайшли на територію РФ, було приблизно 42 квадратні кілометри, ми їх контролювали,
– додав боєць.
За його словами, на Бєлгородщині провели військову операцію.
"Там достатньо фото і відео від нас, ви можете все там побачити. БТР – це наш успіх номер один", – додав "Вайт Рекс".
Доброволець зауважив, що не може коментувати, скільки саме бійців брали участь в операції.
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Операція в Бєлгородській області: коротко
- Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" 22 травня оголосили про звільнення територій країни-терористки від режиму Владіміра Путіна.
- В Бєлгородській області через це навіть запровадили так звану "контртерористичну операцію". Проте вона тривала всього 2 дні – до 23 травня. Тамтешній губернатор Вячєслав Гладков взагалі почав розповідати, що усіх диверсантів буцімто вдалося знищити, тому "контртерористичну операцію" нібито вирішили зупинити.
- Добровольчі формування спростували інформацію, що у них були загиблі внаслідок цього рейду. Також вони вже продемонстрували трофеї з Бєлгородської області. Зокрема, бійцям вдалося захопити БТР-82.