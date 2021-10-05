Заздримо, що у вас був такий президент, – Ясько після відвідин Саакашвілі у Грузії
5 жовтня 2021 , 18:41Читать новость на русском
Джерело:"Сьогодні"
Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько приїхала до Грузії. Вона відвідала свого коханого Міхеіла Саакашвілі у Руставі.
Політикиня провела у в'язниці в Саакашвілі півтори години. Після цього вона поспілкувалась з журналістами.
До теми "Слуга" Ясько приїхала до Міхеіла Саакашвілі у в'язницю в Грузії
Ми дуже заздримо в Україні, що у вас був такий президент, як Саакашвілі,
– сказала Ясько.
Що цьому передувало
Саакашвілі та Ясько опублікували 1 жовтня відео, де заявили, що вони пара. Дівчина повністю підтримує коханого. Їхні стосунки тривають вже понад рік.
Після затримання Саакашвілі політикиня заявили, що вирушить у Грузію. Вже 5 жовтня журналісти помітили дівчину біля в'язниці у Руставі.
Що відомо про затримання Саакашвілі
- Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня у Грузії. Раніше проти нього заочно відкрили справи у країні.
- Потім Саакашвілі оголосив себе політв'язнем та почав голодування.
- Влада Грузії виступає категорично проти того, аби помилувати експрезидента.
- На тлі затримання політика у країні почались протести.