Без Пригожина це вже не той "організм", – Коваленко припустив, яка доля ПВК "Вагнера"

Знищення Євгєнія Пригожина суттєво вплине на саму так звану "приватну військову компанію "Вагнера". Їм не дозволять поводитися автономно.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що після смерті Пригожина та Уткіна залишки вагнерівців будуть інтегровані у збройні сили Росії.

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Знову відправляться на фронт

Як наголосив Коваленко, найімовірніше, вагнерівців змусять підписати контракти з міноборони Росії. Вже після того їх відправлять у зону бойових дій.

Все ж не варто очікувати на інші варіанти розвитку подій. Надзвичайно сумнівно, що може статися якийсь "похід на Москву 2.0" чи інші спроби перевороту.

Якийсь інший сценарій не бачу. Другий похід на Москву, помста режиму – ні. Без Пригожина та Уткіна "Вагнер" – вже не той організм, який може діяти автономно. Там, звісно, є свої функціонери та командири. Але вони не підуть на такі кроки, на які були готові йти Пригожин та Уткін,

– зауважив Коваленко.

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Путінський режим не буде перейменовувати ПВК "Вагнера". Просто ця організація тепер перебуватиме в структурі міноборони, яке і надалі відправлятиме окупантів на смерть в Україну.

Знищення Пригожина та Уткіна: коротко