Росіяни не знають, і добре: як Повітряним силам вдалось збити ракети Х-22

Україна вперше за час війни збила російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, а також дві ракети Х-22, які він випустив. Для ударів по цілях використали ЗРК С-200.

Варто сказати, що це не перші успіхи Повітряних сил у 2024 році. Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що, наприклад, досі ніхто не знає, як саме у січні знищили літак А-50.

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Росіяни не здогадуються, чим збили ракети

За офіційним повідомленням Х-22 збили, використовуючи систему С-200. Але насправді не так важливо, чим саме атакували, найголовніше, що в України справді є потужний засіб ураження.

Думаю, росіяни не розуміють, про який саме засіб мовиться. Хай це буде С-200, хай будь-що інше, але головне, що воно знищує цілі. Збиття не випадкові,

– зауважив авіаційний експерт.

Ракети Х-22 є дуже швидкісними, це аеробалістична зброя, яку раніше нам не вдавалося збити. Знищити такі цілі може Patriot і SAMP/T. Але ми показали, що за деяких умов, коли правильно розташувати системи ППО, ракету можна уразити.

Коли ракета з високої фази польоту спускається на землю, то гальмує і має меншу швидкість. Тоді ракети NASAMS чи інші могли збити Х-22,

– підкреслив Костянтин Криволап.

Збиття російського Ту-22