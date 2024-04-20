Серйозна іміджева втрата для Росії: Черник проаналізував феноменальне збиття Ту-22М3
Уранці 19 квітня українські захисники знищили дальній російський бомбардувальник Ту-22М3. Це відбулося вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії та є вагомою втратою для ворога.
Успішну операцію ГУР і Повітряних сил для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Адже важлива не лише ліквідація ворожих літаків, а й їхніх пілотів.
Варте уваги У ГУР показали, як збивали ворожий Ту-22МЗ і розповіли нові деталі
Збиття Ту-22М3 – велика втрата для Росії
Військовий експерт зазначив, що знищення дальнього стратегічного бомбардувальника Ту-22МЗ дуже серйозна іміджева втрата для Росії.
Уперше в історії збитий ракетоносець такого типу,
– наголосив Черник.
Росіяни ж не можуть будувати літаки Ту-22МЗ, і не зможуть.
Він розповів, що цей ракетоносець бере на борт до 2 ракет Х-22, які мають дуже високу швидкість – майже 4 тисячі кілометрів за годину, а також надважку бойову частину – 960 кілограмів.
Тож, зауважив Черник, це дуже дошкульна ракета, яка здатна завдавати ударів до 600 кілометрів. Щоправда, на 600 кілометрів вони рідко літають, бо після того, як пролітають до 200 кілометрів – у них з'являються проблеми з рульовими тягами. Тому робочі ударні дистанції становлять 300 – 400 кілометрів.
За словами військового експерта, щоб вдарити по якомусь серйозному об'єкту, ракетоносець має наблизитися до нашого кордону в межах 150 – 200 кілометрів.
Чим цінні пілоти таких літаків
Черник зауважив, що дуже важливо те, що "відмінусувалося" щонайменше 2 російські пілоти.
Підготувати пілота для такої машини – це неймовірно складне й дуже довготривале завдання,
– сказав військовий експерт.
Він висловив сподівання, що росіяни зрозуміли, що ми вже можемо боротися у повітрі з такими цілями, і що найближчим часом не буде застосування цих ракет, а, можливо, й узагалі. Адже таких літаків у ворога в робочому стані небагато.
Ту-22М3 збили із ЗРК С-200
Військовий експерт нагадав, що це доволі старенька ракета, розроблена ще у 1960-х роках. Водночас модифікована С-200 має дальність 300 кілометрів.
За його словами, там доволі важка бойова частина у межах більш ніж 200 кілограмів, і головний елемент ураження – металеві кульки, які розлітаються під час детонації, їх може бути від 20 до 37 тисяч.
Тобто, якщо прицілювання коректне і грамотне – то такий літак приречений,
– заявив Черник.
Які теми ще аналізував Черник
- Головною точкою на фронті для ворога залишається Часів Яр. Черник зауважив, що росіяни, а особливо Владімір Путін, схиблені на сакральних датах. Водночас їм не вдасться захопити це місто до 9 травня.
- Знищення пункту управління засобами ППО внаслідок удару по аеродрому Джанкоя, за словами Черника, є неймовірним успіхом. Адже це спричинить колосальні проблеми для ворога.
- Виробництво 10 САУ "Богдана" на місяць, про що повідомив президент України Володимир Зеленський, Черник вважає фантастичним результатом. А українські захисники задоволені якістю нашої артилерійської установки.