Україна хоче збільшити імпорт електроенергії, – Зеленський про розв'язання проблем в енергетиці

Володимир Зеленський розкрив деталі стосовно розв'язання проблем в українській енергосистемі. Український очільник зазначив, що наша держава хоче збільшити імпорт електроенергії.

Наразі для цього наша держава веде відповідні перемовини. Про це президент України повідомив під час вечірнього звернення, передає 24 Канал.

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Зеленський розповів про розв'язання проблем в енергетиці

Український очільник наголосив, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доповів 2 липня щодо заходів захисту енергообʼєктів нашої держави. Мовиться й про активний захист, РЕБ і все інше.

Доповів і щодо відбудови та нашої роботи з європейськими партнерами заради розширення імпорту електрики в Україну. Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу,

– сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що українська влада робить все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Наразі ж, за словами Зеленського, наші урядовці працюють над відповідною згодою.

"Доручив віцепрем'єр-міністру (і главі Мінцифри – 24 Канал) Федорову на найближчому засіданні Ставки представити мені аналіз по операторах зв'язку: що робиться для гарантування зв'язку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень", – наголосив український лідер.

Зеленський також повідомив, що доручив також міністру енергетики Герману Галущенку "буквально в щоденному режимі" інформувати людей про стан робіт в енергетиці, про наявні дефіцити і про те, що країна робить заради їх заповнення.

Як наголосив президент, уряд повинен значно активніше працювати для того, щоб у наших людей і компаній було більше можливостей закуповувати, виробляти, встановлювати все необхідне обладнання, щоб пройти цей складний період з роботою енергетики.