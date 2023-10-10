Притула, Стерненко та Лачен запустили мегазбір на 175 мільйонів

Сергій Притула, Сергій Стерненко та Ігор Лаченков оголосили про новий збір. Вони за три дні планують зібрати 175 мільйонів на 100 безпілотників.

Мовиться про дрони, які зможуть подолати 800 кілометрів. Збір оголосили вранці 10 жовтня 2023 року.

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Що відомо про новий збір на дрони від Притули, Стерненка та Лачена

Мегазбір "Можем павтаріть"! Забезпечимо Сили оборони можливістю гасити ворога сильно і глибоко! Мета: 175 мільйонів гривень на 100 далекобійних БпЛА (30 кілограмів корисного навантаження на дистанцію 800 кілометрів),

– заявив Сергій Притула.

Він додав, що збір триватиме 3 дні. Волонтери збирають на дрони "Морок" українського виробництва, адже військовим досі потрібні безпілотники.

"Військові просять нас ще. Тож, "можем павтаріть"! А завдяки особливостям БпЛА "Морок", повтор для ворога очікується дуже яскравим та несподіваним", – розповіли організатори.

Притула, Стерненко та Лачен оголосили новий збір: дивіться відео

Волонтери минулого року зібрали понад 350 мільйонів