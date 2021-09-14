Збирався додому: на фронті під час артобстрілу загинув боєць з Херсонщини – фото героя

Унаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами на західній околиці села Кримське у Луганській області 12 вересня загинув 34-річний захисник України Валентин Чепурний.

Воїн був уродженцем селища Високопілля Бериславського району, що на Херсонщині. Цю інформацію підтвердила голова Високопільської громади Ганна Шостак-Кучмяк.

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Так, він родом з нашого селища. Чекаємо, сьогодні його тіло мають привезти. 15 вересня відбудеться похорон. З родини у Валентина Чепурного була лише мама. Він був у неї єдиний син,

– повідомила чиновниця.

Воював на Донбасі ледь не з першого дня

За словами побратимів, Валентин Чепурний служив у Збройних силах України ледь не з першого року російської агресії на Сході нашої держави.

Він 12 вересня заїхав у підрозділ попрощатися, але у цю мить почався артилерійський обстріл. Військові кинулися в укриття – товариші встигли проскочити, а Валентин зазнав важких поранень, несумісних з життям.

Медики спробували врятувати йому життя, але було вже занадто пізно.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Смерть Валентина Чепурного не вказали у жодному звіті ЗСУ. Адже напередодні, 11 вересня, у нього закінчився контракт. Тож на момент загибелі він вважався цивільним.

На Донбасі загинув захисник України Валентин Чепурний / Фото з фейсбуку Олега Батуріна

Загострення на Донбасі: що відомо

Останніми днями ситуація на Донбасі погіршилася. Протягом 11 – 12 унаслідок ворожих атак загинули ще троє українських захисників.

Багато наших військових зазнали поранень різного ступеня важкості.

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