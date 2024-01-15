Був дуже схожий біля Бердянська: Дудукалов прокоментував втрату росіянами літака А-50

В Росії продовжується "літакопад". Ворог 14 січня зазнав серйозних втрат своєї авіації. Літак А-50 було збито над Азовським морем, а Іл-22 – пошкоджено. Валерій Залужний підтвердив ліквідацію А-50.

Раніше ці російські літаки нібито виходили на чергування поблизу Кирилівки Запорізької області. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, що літаки могли зазнати ураження внаслідок friendly fire (дружнього вогню).

Важливо Знищено А-50 і підбито Іл-22: все, що відомо про "літакопад" Росії над Азовським морем 14 січня

У росіян це вже традиція

Він зазначив, що 12 січня літак, схожий на збитий А-50, бачили в Бердянську, де він кружляв над акваторію затоки – над Азовським морем.

Також заступник голови Бердянської районної ради прокоментував можливість застосування росіянами дружнього вогню (обстріл ворогом своїх же літаків – 24 Канал).

Friendly fire – у них це вже традиція. Тому покружляв той літак, десь щось не влаштувало можливо російську протиповітряну оборону та й вгатили по ньому,

– припустив він.

Проте не можна виключати й той факт, що імовірно в Україні з'явилася краща зброя, яка влучила по російських літаках.

"В одному і в іншому варіанті це дуже добре: і якщо росіяни по собі гатять, і якщо ми по них так далеко б'ємо", – наголосив Віктор Дудукалов.

Українські сили вже завдавали ураження по літаку А-50. 26 лютого 2023 року на аеродромі в Мачулищах в Білорусі внаслідок удару було пошкоджено російський військовий борт. Він зазнав значних руйнувань.



Характеристики російського літака А-50 / Інфографіка 24 Каналу

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